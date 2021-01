Výnosy dluhopisů a inflace v roce 2021

Výnosy vládních obligací budou v letošním roce zřejmě růst a to samo o sobě není ani pozitivní ani negativní. Záleží totiž na důvodu jejich růstu. Pokud by jím měla být reflace a zvýšená ekonomická aktivita, jde o vývoj pozitivní. Pokud by ale důvodem pro rostoucí sazby a výnosy dluhopisů byla inflace, platí opak. Takto vidí situaci ohledně sazeb Jim Bianco, který stojí v čele společnosti Bianco Research.



Ekonom na Bloomberg Markets hovořil o tom, že zatímco trhy podle něj věří spíše v reflaci, on sám se trochu obává inflace. Fed podle něj vyšší inflaci uvítá, ale v konečném důsledku bude záviset na tom, jak zareagují trhy. Bianco v této souvislosti připomněl rok 2018, kdy trhy reagovaly na posun v politice Fedu růstem výnosů a Fed byl následně přinucen svůj přístup změnit. Podobné to může být podle ekonoma i nyní v případě, že se začne zvedat inflace. Fed může být rozhodnutý pro určitý postup, ale trhy jej mohou svým tlakem donutit k přehodnocení strategie.

Poslední záznamy ze zasedání Fedu ekonoma podle jeho slov nijak nepřekvapily. Byly v něm mimo jiné jmenovány nástroje, které by Fed použil v případě, že by chtěl sazby tlačit dolů poté, co by došlo k jejich růstu. I zde ale podle ekonoma záleží na důvodu růstu. Pokud by totiž rostly kvůli reflaci a Fed by se pokoušel tento růst zastavit, „trh by s tím mohl být OK.“ Jiná by ale situace mohla být v případě, že by k růstu sazeb docházelo kvůli vyšším inflačním tlakům. Pak by Fed mohl se svou snahou o udržení nízkých sazeb narazit.



Kdy by růst výnosů mohl vyvolávat obavy na dalších trzích? Bianco míní, že tu nejde jen o to, kam se výnosy posunou, ale i o rychlost tohoto posunu. Pokud by se například výnosy desetiletých vládních obligací dostaly v dohledné době na 1,25 – 1,5 %, začaly by se obavy šířit. Pokud by se naopak na tuto úroveň vyšplhaly až ve druhé polovině roku, žádné pozdvižení by nevzbudily.



Zdroj: Bloomberg Markets, Youtube