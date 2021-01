Prodej osobních aut v EU loni klesl o rekordních téměř 24 procent

Prodej nových osobních aut v Evropské unii loni kvůli dopadům pandemie klesl o rekordních 23,7 procenta na 9,94 milionu vozů. Uvedlo to dnes Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). V České republice byl propad o trochu mírnější, i tak ale přesáhl 18 procent. Konec roku již ale prodej vykazoval meziroční nárůst. Automobilce Škoda se také loni podařilo zvýšit podíl na trhu.



Ve srovnání s předchozím rokem se v celé EU prodalo asi o tři miliony vozů méně. Procentní poklesy byly ve všech zemích sedmadvacítky dvojciferné. Z velkých trhů zaznamenalo nejvýraznější propad Španělsko (minus 32,3 procenta), dále Itálie (minus 27,9 procenta) a Francie (minus 25,5 procenta). Německo vykázalo pokles počtu registrací nových aut o 19,1 procenta.



Za prosinec klesl v EU prodej nových osobních aut meziročně o 3,3 procenta na 1,03 milionu aut. Čtyři největší automobilové trhy nicméně vykázaly velmi odlišné výsledky. Ve Francii a ve Španělsku byl pokles dvouciferný (minus 14,9 a minus 11,8 procenta). Německo má oproti tomu za sebou solidní nárůst, a to o 9,9 procenta. Ve Španělsku se meziročně registroval zhruba stejný počet vozů jako před rokem.



V České republice se prodej nových osobních aut podle sdružení ACEA v prosinci meziročně zvýšil o 8,7 procenta na 20.333 vozů. Úhrnem od ledna do prosince ale prodej o 18,8 procenta klesl a činil 202.971 vozů.



Automobilka Škoda Auto, která je součástí skupiny , v prosinci v EU meziročně zvýšila prodej o 8,4 procenta na 53.695 vozů. Za celý rok jí ale prodej o 14,9 procenta klesl na 557.999 vozů. Podíl této značky na unijním trhu se v prosinci meziročně zvýšil na 5,2 ze 4,6 procenta, za celý loňský pak na 5,6 procenta z pěti procent v roce předchozím.