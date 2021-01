Trumpovi kvůli dopadům pandemie výrazně klesly tržby z hotelů

Obchodní impérium bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa tvrdě zasáhly dopady pandemie, tržby z jeho hotelů ve Washingtonu a Las Vegas loni klesly o více než 60 procent. S odkazem na majetková přiznání o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Realitní magnát Trump ještě jako prezident vzdoroval zavádění roušek a trval na tom, že vnitrostátní cestování je bezpečné.



Tržby z Trumpova hotelu ve Washingtonu, který Trump zvažoval kvůli obvinění ze střetu zájmů prodat, klesly o 62,7 procenta na 15,1 milionu dolarů (bezmála 325 milionů Kč) v předchozím roce. V Las Vegas klesly impériu The Trump Organization tržby z hotelu o 60,5 procenta na 9,2 milionu dolarů. Floridský golfový rezort Trump National Doral poblíž Miami vykázal pokles tržeb o 42,8 procenta na 44 milionů dolarů.



Golfovým rezortům v Británii a v Irsku, které spadají pod The Trump Organization, tržby propadly zhruba o dvě třetiny. Obecně tomuto odvětví tržby meziročně klesly o 27 procent, připomíná Bloomberg.



Celkové tržby Trumpově rodinné firmě klesly na 273 milionů až 308 milionů dolarů, uvádějí podle Bloombergu finanční záznamy, které pokrývají období roku 2020 a prvních 20 dnů roku letošního. V prvním majetkovém přiznání z roku 2017 Trump uvedl tržby přesahující 528,9 milionu dolarů za 15 a půl měsíců, tedy včetně prvních tří měsíců, kdy byl prezidentem.



Jednou z pozitivních položek Trumpova impéria je v přiznání rezidence Mar-a-Lago ve West Palm Beach na Floridě, kam bývalý prezident ve středu odletěl. Tento klub vykázal nárůst tržeb o 13,1 procenta na 24,2 milionu dolarů. Je to jedna z mála nemovitostí z Trumpova portfolia, na které se pandemie výrazně nepodepsala.



Bývalý prezident v přiznání uvedl i výrazné meziroční zvýšení maloobchodního internetového prodeje, a to o 110 procent na 1,96 milionu dolarů. Prodej v "kamenných obchodech" v newyorské Trump Tower ale kvůli uzávěrám klesl o více než 80 procent na 166.064 dolarů.



Úhrnem Trump ocenil aktiva ze svých společností na 1,3 miliardy až 1,7 miliardy dolarů. Majetková přiznání amerických vládních představitelů nebývají přesná, hodnota aktiv a tržby se v nich uvádějí v širokých rozmezích.



Majetkové přiznání uvádí i dárky v hodnotě 40.000 dolarů, které Trump dostal za poslední rok v úřadu, včetně pozorností od vedení firem , a Motor.



Agentura Bloomberg Trumpův majetek ve svém žebříčku odhaduje na 2,5 miliardy dolarů, což znamená pokles asi o 500 milionů od nástupu do úřadu. Trumpovy nemovitosti jsou zatíženy dluhem, který přesahuje jednu miliardu dolarů. Většina z této částky je splatná v následujících třech letech a za třetinu z ní osobně ručí Trump.