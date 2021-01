Trump je historicky prvním prezidentem USA, který čelí podruhé impeachmentu. Kongres schválil ústavní žalobu

Americká Sněmovna reprezentantů podle očekávání podpořila návrh ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Hlasovalo pro něj 222 demokratů i deset členů Trumpovy Republikánské strany. Trump se stal prvním prezidentem, proti němuž zákonodárci takzvaný impeachment vedou podruhé. Současný šéf Bílého domu čelí obvinění z podněcování ke vzpouře v souvislosti s událostmi z minulé středy, kdy dav jeho příznivců zaútočil na budovu Kongresu při schůzi Kongresu k výsledkům prezidentských voleb.

Nepokoje si vyžádaly pět lidských životů. Podle demokratů i některých republikánů Trump svou rétorikou přispěl k útoku svých stoupenců na Kapitol.



"Ještě nikdy jsme nebyli svědky větší zrady, které se prezident Spojených států dopustil vůči svému úřadu a přísaze na ústavu," uvedla Liz Cheneyová, která je třetí nejvýše postavenou republikánkou ve Sněmovně reprezentantů a která dnes podpořila návrh ústavní žaloby na Trumpa. Jde o dceru bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho a podle agentury Reuters je považována za vycházející hvězdu Republikánské strany.



Žaloba by ještě tento týden mohla být předložena Senátu, nicméně ten se jí zřejmě začne zabývat až po inauguraci Trumpova nástupce v Bílém domě Joea Bidena. Tento demokratický politik se úřadu ujme příští středu.



"I kdyby proces v Senátu začal tento týden a postupoval rychle, konečného verdiktu nebude dosaženo před odchodem prezidenta z úřadu," řekl po hlasování Sněmovny reprezentantů šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell. "To není rozhodnutí, které bych dělal já, taková je skutečnost," podotkl.



Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer řekl, že pokud by se horní komora Kongresu vyslovila pro odsouzení Trumpa, bude se hlasovat o zákazu toho, aby se Trump mohl ucházet o prezidentský úřad v budoucnosti.



Demokratičtí zákonodárci proti Trumpovi ústavní žalobu vznesli už v roce 2019. Tehdy čelil obvinění ze zneužití funkce a maření spravedlnosti v souvislosti se snahou přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k politicky výhodnému kroku pro Trumpa. Senát ovládaný republikány ale prezidenta obvinění zprostil.



Biden doufá, že Senát se nebude zabývat jen procesem s Trumpem

Příští americký prezident Joe Biden doufá, že vedení Senátu se během impeachmentu proti současnému šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi bude zabývat i jinými věcmi důležitými pro USA. Biden to řekl několik hodin poté, co Sněmovna reprezentantů schválila návrh ústavní žaloby proti Trumpovi kvůli podněcování ke vzpouře. Rozhodovat o ní bude Senát.



"Doufám, že vedení Senátu najde způsob, jak se vypořádat s jeho ústavní odpovědností v souvislostí s impeachmentem a zároveň bude pracovat na dalších věcech důležitých pro tuto zemi," cituje agentura Reuters z prohlášení demokrata Joea Bidena.