Německo zhoršilo odhad letošního růstu HDP na 3 procenta

Německá vláda nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce zvýší pouze o tři procenta. Agentuře Reuters to dnes řekl nejmenovaný vládní představitel. Nový odhad znamená výrazné zhoršení říjnové prognózy, podle které se měl HDP zvýšit o 4,4 procenta. Za zhoršením výhledu stojí karanténa, kterou Německo v listopadu zavedlo kvůli stoupajícímu počtu případů nákazy koronavirem.



Německý ministr hospodářství Peter Altmaier aktualizovaný výhled ekonomiky oficiálně představí příští týden. Altmaier již minulý týden varoval, že letošní růst bude patrně slabší, než vláda předpokládala v říjnu.



Spolkový statistický úřad minulý týden v předběžné zprávě uvedl, že v loňském roce se německý HDP kvůli pandemii covidu-19 snížil o pět procent. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.



Německá kancléřka Angela Merkelová se na úterním jednání s premiéry spolkových zemí shodla na prodloužení karantény v Německu nejméně do 14. února. Institut Ifo ve středu předpověděl, že německá ekonomika bude v letošním prvním čtvrtletí v důsledku prodloužených opatření proti šíření koronaviru stagnovat. Ve druhém čtvrtletí by však podle něj měla dosáhnout zhruba tříprocentního růstu.