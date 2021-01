Ifo: Německá ekonomika se po stagnaci v 1. čtvrtletí vrátí k růstu

Německá ekonomika bude v letošním prvním čtvrtletí v důsledku prodloužených opatření proti šíření koronaviru pravděpodobně stagnovat. Ve druhém čtvrtletí by však měla dosáhnout zhruba tříprocentního růstu. Předpověděl to dnes německý ekonomický institut Ifo.



Německá kancléřka Angela Merkelová se na úterním jednání s premiéry spolkových zemí shodla na prodloužení karantény v Německu nejméně do 14. února. "Každý týden, o který se uzávěra prodlouží, bezprostředně vede ke ztrátám u odbytu, výroby a tvorby hodnot," uvedl ekonom Ifo Timo Wollmershäuser.



Pesimističtější než Ifo je ve výhledu pro první čtvrtletí ekonom Jörg Krämer z firmy . Ten podle agentury Reuters předpověděl pokles hrubého domácího produktu (HDP) o dvě procenta. Dodal, že bez restriktivních opatření by ekonomika naopak vykázala dvouprocentní růst.



Spolkový statistický úřad minulý týden v předběžné zprávě uvedl, že německý HDP se v celém loňském roce kvůli pandemii covidu-19 snížil o pět procent. Podrobnější zprávu zahrnující údaje za samotné čtvrté čtvrtletí zveřejní 29. ledna.



Německá vláda v říjnu předpověděla, že v celém letošním roce se HDP zvýší o 4,4 procenta. Ministr hospodářství Peter Altmaier však minulý týden varoval, že růst bude patrně slabší. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.