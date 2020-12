Největší logistická akce v historii znamená také investiční příležitost

Distribuci vakcíny proti Covid-19 nazývají někteří “největším a nejsložitějším logistickým cvičením v historii”. Snad ještě nikdy neřešil svět takto náročnou otázku distribuce. Ta by ale mohla znamenat také příležitosti pro investory. Napsala o nich agentura Bloomberg.

Distribuční řetězec čítá stovky firem – od aerolinek po výrobce mrazáků, baněk a injekčních jehel – a tisíce lidí, kteří budou látku dostávat z prostorů laboratoří do krevního řečiště lidí na celé planetě.

Zde jsou sektory, které by se na tom podle traderů mohly podílet:

Uchovávání v chladu

Určitý stupeň chlazení vyžadují všechny kandidátské vakcíny. Ta od Pfizer/BioNTech se musí uchovávat při teplotě kolem -70 stupňů Celsia, takže disponování zařízeními pro uchovávání v chladu bude kritickým faktorem, napsali minulý týden analytici .

Mrazáky jsou tedy velice horkou sázkou. Na příklad jihokorejský výrobce mrazáků Daihan Scientific a jeho konkurent IlShinbiobase zažili letos každý více než 340% růst svých akcií. O 250 % stouply akcie japonského výrobce spotřební elektroniky (a mrazicích boxů) Twinbird a indický Snowman Logistics přidal 48 %.

Americká Trane Technologies je letos vyšší o 36 % a akcie Carrier Global Corp stouply od březnového vstupu na NYSE o více než trojnásobek. Oba tituly “jsou v dobré pozici profitovat z poptávky po chladicím řetězci, tažené vakcínou,” napsali začátkem prosince analytici .

Distribuce

Uchovat v chladu nestačí. Dávky je třeba také přesunout. Corp. a Service rozšiřují provozy a přidávají další mrazicí nákladní vozy, a to i přesto, že zájem o jejich služby narůstá i jinak. Není přitom jasné, jak dlouho budou chladicí řetězce potřeba.

Podle se do distribuční sítě intenzivně zapojí také Turkish Airlines, , Deutsche a letečtí dopravci ze států Perského zálivu. Úbytek cestujících v byznysu letecké dopravy by to ale nahradit nemuselo.

Poslední kilometry, které vakcína urazí k zákazníkům, by mohly podpořit poptávku po akciích výrobců nákladních vozů jako Paccar, Navistar International a CNH Industrial, stejně jako dodavatele motorů Cummins, domnívají se v bance UBS.

Ze spolupráce s vládou by při distribuci vakcíny mohly těžit lékárenské řetězce jako Health a Walgreens Boots Alliance. Od říjnového oznámení o ujednání se oba tituly zvedly o více než 20 %. odhaduje příležitost pro distributory a dodavatele na 8,5 miliardy USD v tržbách.

Z amerických zprostředkovatelů léčiv uvidí největší růst ziskovosti pravděpodobně firma McKesson jako hlavní distributor většiny dávek. Jeden titul, který stojí za to sledovat pro všechny druhy vakcín, je německý Gerresheimer. Akcie specializovaného výrobce skleněných a plastových produktů, jako jsou fióly, stouply letos o 33 %.

No a co jednotlivé farmaceutické firmy?

a BioNTech

Vakcína od společnosti a BioNTech přinesla jako první pozitivní data z poslední fáze klinických testů. Británie už jí očkuje svoje obyvatelstvo a v USA získala v pátek souhlas s použitím v nouzovém režimu. Akcie stouply od konce října o více než pětinu a akcie jejího německého partnera BioNTech o skoro polovinu.

I přes komplikace s uchováváním v chladu má výhodu prvního, což může napomáhat jejím dodavatelům. Třeba akcie Croda International po dohodě o dodávkách pro stouply na rekord.



Moderna

Moderna používá stejnou technologii poslíčkové RNA jako . Její kandidátská vakcína má stejnou účinnost a poradní panel amerického lékového regulátora FDA se jí bude zabývat 17. Prosince. Klíčovou akcií, které v této souvislosti sledovat, jsou akcie výrobního partnera Moderny, společnosti Lonza. Její akcie stouply letos o více než 50 %.

Látka vyvinutá britskou a Ofxordskou univerzitou stojí na prověřenější technologii, kvůli zmatkům s výsledky studií se ale bude konat ještě jeden globální test. Vakcína Astry by mohla splňovat požadavky středně- a nízkopříjmových zemí a bude se na to konto nadále ostře sledovat. Výrobním partnerem by měla být Oxford Biomedica, jejíž akcie jsou letos zatím o 35 % nahoře.

Neznámý faktor

Jak budou trhy reagovat na zprávy o případných komplikacích nebo dokonce úmrtí lidí, kteří vakcínu obdrželi? Vazba mezi možnými zdravotními obtížemi a dávkou přitom nemusí ani existovat. Známá není ani doba, po kterou budou očkovaní lidé imunní, ani zda jde o celoživotní záležitost nebo otázku pravidelného očkování. Nevíme tedy, zda jde pro zisky zúčastněných firem o jednorázovou vzpruhu nebo o trvalejší benefit.



Kromě toho by měly přijít ještě další vakcíny například od čínské Sinopharm, americké a dalších. Investiční příležitosti by tedy mohly plynout i z těchto míst.

Zdroj: Bloomberg