MMF zlepšil odhad globálního růstu pro tento rok na 5,5 %

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok o 0,3 procentního bodu na 5,5 procenta. Důvodem je očekávané zvýšení aktivity díky očkování a další ekonomická pomoc v několika velkých zemích. V příštím roce má tempo růstu zpomalit na 4,2 procenta. Příznivější byl podle předběžného odhadu také ekonomický výkon v loňském roce.



Loni ekonomika podle aktualizovaného výhledu klesla o 3,5 procenta. V říjnu přitom MMF předpovídal pokles hrubého domácího produktu (HDP) o 4,4 procenta. Mírnější propad způsobilo oživení růstu ve druhé polovině roku.



Nedávné schválení vakcín proti covidu-19 vyvolalo naději na rychlý obrat v pandemii ve druhé části letošního roku. Nicméně růst počtu nakažených koncem loňského roku, nové varianty viru, obnovení restrikcí, logistické problémy s distribucí vakcín a nejistota, jak bude vakcína přijata, vyvolávají obavy o další výhled. Hodně práce je ještě potřeba v oblasti zdravotnické a ekonomické politiky, aby byly omezeny trvalé škody způsobené prudkým poklesem v roce 2020 a bylo zajištěno trvalé oživení, upozornil MMF.Ke zlepšení celkového výhledu přispělo oživení ve vyspělých ekonomikách, hlavně díky dalším balíčkům pomoci a lepší dostupnosti vakcín ve srovnání s rozvíjejícími se ekonomikami. Síla oživení je ale v jednotlivých zemích odlišná v závislosti na vážnosti zdravotní krize, narušení ekonomické aktivity a efektivnosti pomoci, která má omezit trvalé ekonomické škody.HDP rozvinutých zemí má letos vzrůst o 4,3 procenta po poklesu o 4,9 procenta loni. Vyspělé ekonomiky obecně dokázaly poskytnout finanční pomoc domácnostem i firmám prostřednictvím daňových výhod i přímých finančních podpor či půjček a záruk. Další pomoc poskytly centrální banky. Vakcína by zde pak měla být široce dostupná letos v létě. Aktivita ve Spojených státech a Japonsku by se měla vrátit na úroveň z konce roku 2019 v druhé polovině letošního roku. V případě eurozóny a Británie však bude návrat pomalejší a pod úrovní z konce roku 2019 zůstanou oba regiony ještě v příštím roce.Výhled růstu Spojených států na letošní rok zlepšil MMF o dva procentní body na 5,1 procenta díky silnému oživení v druhé polovině roku a prosincovému balíčku podpory. Japonská ekonomika má letos vzrůst o 3,1 procenta, což je o 0,8 procenta více, než MMF čekal v říjnu. Důvodem je také další finanční pomoc. Naopak v případě eurozóny fond odhad růstu zhoršil na 4,2 procenta z říjnových 5,2 procenta kvůli slabší aktivitě koncem loňského roku, která by kvůli růstu počtu nakažených a novým omezením měla přetrvat i na počátku letošního roku.Také u rozvojových a rozvíjejících se zemí bude oživení velmi různorodé. Silné oživení čeká MFF v Číně, které se podařilo dostat nemoc pod kontrolu a ekonomiku podpořily vládní investice i centrální banka. Výrazně se zlepšil výhled také pro Indii díky oživení koncem roku. Výhled pro vývozce ropy a ekonomiky vysoce závislé na cestovním ruchu není tak příznivý kvůli nejistému vývoji cen ropy a nejisté normalizaci cestování přes hranice.

Stejně jako v říjnu také tentokrát MMF varoval, že očekává, že pandemie zvrátí pokrok, který se podařilo za poslední dvě desetiletí dosáhnout ve snižování chudoby.



Objem globálního obchodu má letos vzrůst o osm procent, příští rok tempo růstu zpomalí na šest procent. Obchod se službami bude oživovat pomaleji než obchod se zbožím. To souvisí s útlumem cestování přes hranice a poklesem služebních cest do doby, než se podaří zastavit šíření covidu-19.



Aktualizace výhledu neobsahuje data za všechny země světa. České republice měnový fond na letošní rok v podzimním prognóze předpovídal růst HDP o 5,1 procenta.