Odklady nákupů, obava o zaměstnání. Spotřebitelská důvěra v Německu prudce klesla

Spotřebitelská důvěra v Německu opět a prudce klesla. Lidé odkládají nákupy, protože se obávají ztráty zaměstnání a že se nakazí. Vyplývá to z dnešních údajů institutu GfK. Jeho index spotřebitelské nálady pro únor se snížil na minus 15,6 z minus 7,3 v předchozím měsíci. Padá už čtyři měsíce po sobě.



"Uzavření restaurací a velkých částí maloobchodu v polovině prosince 2020 zasáhlo ochotu ke spotřebě stejně tvrdě, jako tomu bylo během prvního uzavření na jaře loňského roku,“ uvedl analytik GfK Rolf Bürkl.



Běžná úroveň spotřebitelské důvěry se v Německu pohybuje stabilně kolem plus deseti bodů. Na jaře podle GfK klesla na minus 20, v létě se zotavila a přiblížila se k nule.



Podle Bürkla čekají spotřební klima v prvním kvartálu těžké časy. "Pro udržitelné zotavení je nutné, aby počet infekcí klesal více než dosud, aby bylo možné opatření znatelně uvolnit,“ uvedl analytik. "Oživení, v které mnozí letos doufali, na sebe ještě nechá chvíli čekat,“ dodal.



Německý ministr vnitra Horst Seehofer v úterý deníku Bild řekl, že spolková vláda debatuje o omezení počtu příletů do země téměř na nulu s cílem zabránit šíření nakažlivějších variant koronaviru. Jako o dalším možném opatření vláda uvažuje o uzavření hranic vůči regionům, kde jsou zmutované kmeny koronaviru více rozšířené.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.