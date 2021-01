Valuace dot-com éry vyvolávají strach z bubliny u ESG fondů

Burzovně obchodované fondy investující do společností s odpovědným přístupem v oblasti životního prostředí a sociálního a korporátního řízení (ESG) přilákaly v USA a Evropě v roce 2020 rekordních 85 miliard dolarů. Díky přítokům peněz se akcie v mnoha z těchto fondů obchodují za závratné násobky cen k zisku, které je stále obtížnější ospravedlnit.

„Investoři, aktivní i pasivní, se za těmito tématy stále častěji honí a v některých případech posouvají valuace až na nepohodlnou úroveň. Tento typ naivního investování by mohl skončit špatně,“ varoval Chris Dyer, ředitel globálních akcií u společnosti Vance. Nasdaq 100 se pohybuje blízko vysokých cen z éry dot-com bubliny a i její souputníci vydávají varování. Po astronomických nárůstech akcií obnovitelných zdrojů se snaží být hráči na trhu, včetně , selektivnější, aby odvrátili riziko náhlého poklesu.

Index Renewable Energy se obchoduje se 42násobným ziskem, což je dvojnásobek světového indexu MSCI. Také globální index MSCI a index MSCI World ESG Leaders se obchodují s rekordně vysokými valuacemi. Pokud se investoři přesunou z nadhodnocených akcií, zejména u technologií a akciích čistých energií, které poháněly rallye v roce 2020, může výkonnost ESG akcií zaostávat za zbytkem trhu.

Záplava peněz

V loňském roce vstoupilo do amerických ETF s ESG tituly podle údajů agentury Bloomberg Intelligence rekordních 32,8 miliard USD a do evropských 43 miliard EUR (52 miliard USD). Asi polovina nových ETF spuštěných v Evropě byla v roce 2020 podle společnosti zaměřena na ESG. A podle údajů společnosti Morningstar dosáhla celková aktiva v udržitelných fondech ke konci září historického maxima více než 1,2 bilionu dolarů.

I když se dávají na jednu hromadu, je to hlavně E jako "environment" z písmen ESG, co přitahuje zájem investorů. Globální index MSCI dosáhl na začátku ledna po 93% nárůstu v roce 2020 rekordního maxima. Zatímco ETF iShares Global Clean Energy loni vzrostlo o 140 %, fondy zaměřené na vodu a gender si tak dobře nevedly, dodal Morningstar.

Stále je tu mnoho, co může přítokům do fondů životního prostředí pomoci. Americký prezident Joe Biden se zavázal zvýšit investice do zelené energie a výdaje na infrastrukturu. V Evropě je velká část balíčku stimulačních opatření proti pandemii ve výši 2,2 bilionů dolarů navázána na praktiky šetrné k životnímu prostředí. V rámci výdajů na zotavení mají letos emise zelených, sociálních a udržitelných dluhopisů podle agentury Bloomberg Intelligence dosáhnout 1 bilionu dolarů.

Záplava finančních prostředků však vyvolává obavy. Stratégové BofA uvedli, že toky do ETF na čistou energii vytvářejí potenciální bublinu na akciích jako jsou Renovaveis, Orsted a Verbund. Více než 40% rally ve čtvrtém čtvrtletí na každé z těchto evropských společností se shodovala se čtyřnásobným navýšením toků do ETF iShares Global Clean Energy.

„I když si uvědomujeme, že tyto toky peněz mohou i nadále zvyšovat ceny akcií, náš základní rámec již valuace nepodporuje a již nemůžeme investorům radit, aby do nich vkládali nový kapitál,“ uvedli stratégové BofA ve zprávě z 11. ledna a dodávají, že tyto toky vytvořily na těchto akciích bublinu: EDPR se obchoduje s cenou na 50násobku zisku, Orsted na 55x a na Verbund 47x.

Greenwashing a bubliny

A zatímco v loňském roce nejvýkonnější akciový fond v Evropě s aktivy přesahujícími 1 miliardu dolarů - Asset Management's Energy Transition Fund – nabral přibližně 165 %, někteří investoři tvrdí, že podobné rallye nemohou dlouho trvat. V USA solární a vodíkové akcie předběhly svůj fundament, uvedla Deirdre Cooper, spolumanažerka globálního fondu pro životní prostředí společnosti Ninety One ve výši 514 milionů liber, který minulý rok překonal více než 90 % svých vrstevníků. "Myslím, že americký rezidenční solár vypadá docela draze," řekla.

ESG fondy zaměřené na životní prostředí také čelí dalšímu problému: greenwashingu, tedy jevu, kdy se výhody investiční strategie přehánějí nebo zkreslují. Podle průzkumu společnosti Schroders uvádějí penzijní fondy a pojišťovny s více než 25 biliony dolarů, že greenwashing je největší překážkou udržitelného investování.

Toto spolu s obavami z valuací může znamenat, že někteří z loňských performerů nebudou letos dosahovat dobrých výsledků. To je ale od dlouhodobého pokles fondů ESG daleko, řekl Mike Chen, ředitel správy portfolia a udržitelného investování u PanAgora Asset Management. „Dekarbonizace je stejně velká transformace jako internet v 80. letech,“ řekl Chen. "Takže to je hlavní strukturální téma, které nezmizí, i když tyto fondy nebudou mít jeden rok dobrý výkon."

