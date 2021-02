FT: V kauze GameStop asi tresty nepadnou, spíš se změní regulace

Prudké cenové výkyvy akcií GameStop a dalších podniků, které v posledních dnech zasáhly Wall Street a způsobily ztráty některým fondům a dalším účastníkům trhu, asi žádnou právní dohru mít nebudou. Regulační orgány, které mohou zasáhnout v případě manipulace s trhem, budou podle právníků těžko hledat důkazy. Napsal to britský list Financial Times. Mnohem pravděpodobnější podle právníků je, že situace si vyžádá změnu regulace.



Americká Komise pro cenné papíry (SEC) chce posoudit jednání uživatelů sociální sítě Reddit, kteří se zkoordinovali ve skupině WallStreetBets a způsobili dramatický růst cen vybraných akcií. Šlo o ty, u kterých velké fondy spekulovaly na pokles. Prudký cenový růst pak těmto fondům způsobil výrazné ztráty.



"Pokud někdo píše na diskusním fóru, že je z nějakých akcií nadšený a proto je kupuje, ale přitom je prodává, pak to může znamenat porušení pravidel," řekl profesor Stanfordovy univerzity a bývalý komisař SEC Joseph Grundfest. "Ale pokud nikdo v těch všech tweetech a vzkazech své kroky neinterpretuje lživě, je možné dojít k závěru, že nebyl porušen žádný zákon," dodal.



Regulátoři mají obavy, že tyto koordinované aktivity vytvořily cenovou bublinu, která až praskne, část drobných investorů zruinuje. "Extrémní výkyvy cen akcií mohou investory vystavit riziku rychlých a výrazných ztrát, a tím podkopat důvěru v trh," upozornila Allison Herrenová Leeová, která je nyní úřadující předsedkyní SEC.



Ačkoliv jednání členů WallStreetBets vypadá jako koordinovaná snaha vyhnat vzhůru ceny akcií, u kterých to nelze ekonomicky obhájit, není jasné, zda tito lidé někoho oklamali. Skupina WallStreetBets má podle médií už skoro šest milionů členů.



SEC zřídka zahajuje řízení kvůli manipulaci s trhem, v posledních dvou letech tvořily jen asi pět procent všech řízení. Existuje precedens z roku 2001, kde ale šlo o lživá tvrzení. Teenager Jonathan Lebed vydělal stovky tisíc dolarů tím, že kupoval akcie malých firem a na diskusních fórech je pak doporučoval. Vystupoval pod mnoha přezdívkami a na mnoha fórech, aby vytvořil dojem, že je po akciích vysoká poptávka. Zatímco nic netušící lidé po přečtení tipů nakupovali, Lebed už prodával - za mnohem vyšší ceny, než akcie nakoupil.



I kdyby regulátoři zahájili řízení kvůli manipulaci s trhem, je nepravděpodobné, že zasáhnou proti obchodníkům, kteří mají jako jednotlivci slabou tržní sílu. Experti poukazují na osobu Garyho Genslera, kterého prezident Joe Biden nominoval do čela SEC. Gensler si totiž ve vládě Baracka Obamy udělal jméno jako regulátor, který se tvrdě stavěl proti velkým obchodníkům z Wall Street. Zda se nyní zaměřit na drobné investory, by proto bylo politické rozhodnutí, upozornil profesor práva na Chicagské univerzitě Todd Henderson.



SEC ale zkoumá i postup makléřských firem. Ptá se, zda bylo v pořádku, když pak investorům znemožnily vybrané akcie nakupovat. Makléřská společnost Robinhood svůj postup obhajuje odkazem na regulaci SEC, která vyžaduje, aby makléři udržovali stanovený objem hotovosti pro případ nenadálých výkyvů. A právníci souhlasí. Protože kdyby Robinhood nezasáhl, mohl ohrozit i svou finanční stabilitu.



Pokud chaotický vývoj z posledních dnů nepovede k žádnému obvinění, pak lze očekávat alespoň snahu změnit pravidla. Ta nynější totiž vznikala v době, kdy obchodní pokyny nebyly zdarma a kdy uživatelé neměli k dispozici diskusní fóra, aby se mohli koordinovat a zesilovat svůj obchodní vliv.