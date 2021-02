Ústavní soud zrušil část volebního zákona. Jaké změny zasáhnou již podzimní volby?

Kdo ví jak by vypadala politická scéna, v mnoha předcházejících obdobích. Možná by Bureš ani nekandidoval. Pozdě bycha honiti. Není k dispozici porovnání co by bylo kdyby. Možná kdyby tady nebyl Bureš, tak by to tady vypadalo daleko hůř. Ať to nevypadá jako obhajoba Bureše. Podívejte se však např. do SR - kdo je tam předsedou vlády. Sice nebyl v StB, ale je to nevzdělaný podvodník, tajtrlík, tlučhuba, vlezdopr... EU, zkrátka nýmand. To Bureš je opravdu z jiné kategorie. Už vidím našeho dredatého zástupce v Radě EU mírně omarihuovaného jak diskutuje o zásadních světových problémech. To snad by byl lepší i Vladimír Franz.

Drahokoupil