Zisk PayPalu ve čtvrtém čtvrtletí stoupl o 209 procent

Čistý zisk zpracovatele plateb PayPal ve čtvrtém čtvrtletí stoupl o 209 procent na 1,57 miliardy USD (33,8 miliardy Kč). Firmě pomohl prudký nárůst nákupů přes internet v době pandemie nemoci covid-19 a výnosy i objem zpracovaných transakcí byly ve čtvrtletí rekordní. Vyplývá to z prohlášení, které PayPal zveřejnil v noci na dnešek.



Výnosy stouply o 23 procent na 6,12 miliardy USD. Poprvé tak čtvrtletní výnosy překonaly hranici šesti miliard USD. Celkový objem plateb se zvýšil o 39 procent na rekordních 277,1 miliardy USD. Rekordní byl i údaj za celý rok, kdy firma zpracovala platby za 936 miliard USD. Ve čtvrtém čtvrtletí pak společnost získala 16 milionů nových aktivních zákazníků, celkem jich má 377 milionů.



"Na začátku pandemie neměli zákazníci kvůli omezenému vycházení jiný výběr, než nakupovat přes internet," řekl generální ředitel Dan Schulman. "Dnes většina zákazníků uvádí, že po pandemii budou pokračovat v nákupech přes internet ve vyšším objemu, protože je to pohodlnější, jednodušší a šetří to čas," dodal. Upozornil také, že v nejvytíženějších chvílích předvánoční nákupní sezony firma zpracovávala rekordních více než 1000 transakcí za vteřinu.



PayPal očekává, že v letošním roce získá zhruba 50 milionů nových aktivních uživatelů. Tržby mají činit 25,5 miliardy USD. Analytici přitom odhadují letošní tržby jen na 21,4 miliardy USD, napsala agentura Reuters.