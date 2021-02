Rozbřesk: ČNB dál počítá s rychlým zvyšováním úrokových sazeb

Podle očekávání bankovní rada na svém letošním prvním zasedání jednohlasně ponechala úrokové sazby beze změny a současně představila svoji novou prognózu. I s ní „je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb následovaná jejich postupným nárůstem zhruba od poloviny letošního roku“. Oproti listopadové prognóze se tedy v tomto směru příliš nezměnilo, a tak už by v posledním čtvrtletí měl průměrný tříměsíční PRIBOR dosáhnout 1,16 %. Nicméně už v příštím roce by růst sazeb měl být svižnější, než doposud centrální banka předpokládala, a už ve třetím kvartále by se měl PRIBOR vyšplhat na téměř 1,6 %.



ČNB rovněž přehodnotila očekávaný růst české ekonomiky pro letošní rok lehce nahoru, pro rok 2022 mírně dolů. Současně výrazně snížila letošní výhled inflace, která se už v úvodu letošního roku podle ní dostane pod dvouprocentní cíl. Zásadní změny doznala i prognóza devizového kurzu koruny, která by měla do konce roku i díky rozšiřujícímu se úrokovému diferenciálu téměř lineárně posilovat až na 25,40 EUR/CZK.



Bankovní rada však vyhodnotila rizika této prognózy „jako výrazné a vychýlené ve směru pomalejšího odeznívání pandemie, než jaké očekává prognóza“, a proto je evidentní, že se zpřísňováním měnové politiky to nemusí být tak žhavé, jak model centrální banky „napovídá“. Už proto, že zatím není vůbec jasné, jak se bude dařit ČR v boji s pandemií, respektive zda už na jaře skončí veškeré restrikce omezující podnikání i běžný život, jak právě nová prognóza předpokládá. A nakonec nejde vzhledem k exportní orientaci země jen o vývoj na domácím hřišti.



Jak si výsledek únorového zasedání bankovní rady tedy přebrat? Vše se bude i nadále odvíjet od vývoje pandemie, respektive jejích dopadů do ekonomiky. Bankovní rada dává jasně najevo, že úrokové sazby chce zvyšovat (normalizovat) a učiní tak ve chvíli, kdy to podmínky dovolí. Svým výrazně změněným výhledem kurzu si v tomto směru vytváří i prostor. Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie a blízkým vyhlídkám je pravděpodobnější, že ke startu utahovacího cyklu dojde později. Mohlo by tomu být podle našeho názoru někdy na přelomu roku.



TRHY

Koruna

Koruna si v průběhu včerejšího odpoledne připsala další zisky poté, co guvernér ČNB představil novou prognózu, a především pak zopakoval záměr centrální banky zvyšovat úrokové sazby ještě v letošním roce. Pokud to vývoj pandemie dovolí, chtěla by totiž ČNB začít se zvyšováním úrokových sazeb už v polovině roku. Vzkaz, který centrální banka dala trhům, byl naprosto jasný, a odrazil se i ve vývoji tržních sazeb. Je sice pravděpodobné, že ČNB k tzv. normalizaci úrokových podmínek přistoupí vzhledem k nelepšící se pandemické situaci nejspíše později, avšak naděje na rozšiřování úrokového diferenciálu jsou velké. Centrální bance by bránit ve zvyšování sazeb přitom neměla ani silnější koruna, protože ČNB rovněž výrazně přepsala svůj výhled devizového kurzu směrem dolů.



Zahraniční forex

Kurz eurodolaru propadl od důležitou hranici 1,20, což mimo jiné odráží lepšící se situaci na trhu práce (zjevně pod vlivem postupujícího očkování a také díky fiskálnímu balíku schválenému v prosinci). Naopak v eurozóně se pandemická situace příliš nelepší a na brzké rozvolňování to nevypadá. Náskok USA v očkování před eurozónou je také hlavním důvodem, proč pro první polovinu roku revidujeme výhled pro eurodolar směrem dolů.



Dnes odpoledne budou pochopitelně v centru pozornosti lednová data z amerického trhu práce. Očekáváme lepší výsledek, což by se mělo odrazit v růstu amerických úrokových sazeb a za dané konstelace dále podpořit dolar.