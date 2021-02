Průzkum: ČNB ve čtvrtek asi sazby nezmění. Mohla by je zvýšit ve 4. kvartále

Česká národní banka (ČNB) na měnovém zasedání tento čtvrtek pravděpodobně ponechá úrokové sazby beze změny, ukázal průzkum Reuters mezi analytiky. Většina z nich však nyní předpokládá, že banka sazby zvedne ještě do konce letošního roku. ČNB drží svou hlavní dvoutýdenní repo sazbu od loňského května na úrovni 0,25 %, kam ji předtím v rychlém sledu srazila celkem o 200 bazických bodů.

Pokud by ČNB sáhla ke zvýšení sazeb už letos, jak počítají trhy, stala by se zřejmě první centrální bankou ve střední Evropě, která by začala utahovat měnovou politiku po jejím prudkém uvolnění loni na jaře ve snaze pomoci ekonomice zasaženou první vlnou pandemie koronaviru.

Všech 11 analytiků oslovených v průzkumu Reuters očekává, že banka i tento čtvrtek ponechá úrokové sazby beze změny.

Šest z nich předpokládá, že ČNB zvýší sazby v letošním čtvrtém kvartále, z toho jeden uvedl, že možné je i jejich utažení o 50 bazických bodů. Ostatní považují za pravděpodobné první zvýšení sazeb až v roce 2022, z nich většina je čeká během první poloviny příštího roku.

V průzkumu před minulým měnovým zasedáním očekávali zvýšení sazeb v roce 2021 jen čtyři analytici.

Česká ekonomika by po rekordním loňském propadu o 5,6 % měla letos podle prognóz opět růst, tažena zejména průmyslem, který zůstal víceméně ušetřen restriktivních opatření zavedených v boji proti pandemii. Inflace sice zpomaluje, zůstává však částečně pod tlakem míry nezaměstnanosti, která je v Česku stále nejnižší ze zemí EU, a rekordního snížení daní, které začne letos platit.

Guvernér Jiří Rusnok v rozhovoru pro agenturu Bloomberg z minulého týdne řekl, že neví, zda ČNB letos zvýší sazby "jednou, dvakrát, nebo vůbec".

Viceguvernér Marek Mora v rozhovoru pro Reuters z 22. ledna uvedl, že nyní považuje za mírně pravděpodobnější, že příštím krokem centrální banky bude zvýšení sazeb, i kdyby měla inflace zpomalit pod cíl.

Oba přitom řekli, že jasnější představu by bankovní rada mohla získat až s další aktualizací makroekonomické prognózy na měnovém zasedání v květnu.

Současná prognóza centrální banky, která bude poprvé aktualizována tento čtvrtek, předpokládá tři zvýšení sazeb během letošního roku. Členové rady se však opakovaně nechávají slyšet, že budou postupovat opatrně, aby předčasným utažením měnové politiky nenarušili křehké ekonomické zotavení.