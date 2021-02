ČNB sazby nemění, zlepšuje odhad letošního růstu ekonomiky

Česká národní banka podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny. V nové makroekonomické prognóze ale zlepšila odhad letošního růstu ekonomiky na 2,2 % z dříve očekávaných 1,7 %. Pro rok 2022 ČNB svůj odhad zhoršila na 3,8 % z dříve odhadovaných +4,2 %. Kurz koruny bude podle prognózy dále pozvolna posilovat, mimo jiné i vzhledem ke očekávanému zlepšování sentimentu a otevírání ekonomiky, řekl na následné tiskové konferenci guvernér ČNB Jiří Rusnok. Pokud by protiepidemická opatření v Česku ale trvala déle, než předpokládá nová makroekonomická prognóza, mohlo by to podle něj snížit potřebu utažení měnové politiky.



"To by samozřejmě vedlo k citelně nižšímu ekonomickému výkonu v souhrnu celého roku a bezesporu by to mělo asi i dopad na více protiinflační chování cenového vývoje," řekl Rusnok na tiskové konferenci.

Rada dnes nechala úrokové sazby beze změny jednomyslně. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 1 %. Rusnok zároveň uvedl, že s novou prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb následovaná jejich postupným nárůstem zhruba od poloviny letošního roku.

Naposledy sazby rada změnila loni 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Předtím snížila rada úrokové sazby dvakrát v březnu. Cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Předběžné údaje statistiků ukazují, že ta má za sebou rekordní loňský propad o 5,6 %. Letos by podle prognóz měl opět růst, tažena zejména průmyslem, který zůstal víceméně ušetřen restriktivních opatření zavedených v boji proti pandemii.

Pokud jde o ČNB, ta letos čeká meziroční růst reálného HDP o 2,2 %, jak ukazuje dnes zveřejněná nová makroekonomická prognóza (viz níže). Pro srovnání, ministerstvo financí v lednové prognóze odhadlo letošní růst ekonomiky na 3,1 % a příští rok na +3,4 %.

Průměrnou meziroční inflaci očekává ČNB na 2,0 % pro letošní rok a na 2,2 % pro rok 2022. V předchozí listopadové prognóze přitom centrální banka odhadovala letos průměrnou inflací 2,3 % a pro příští rok čekala 2 %.

Průměrný směnný kurz české koruny očekává ČNB letos podle nové prognózy na 25,8 Kč za euro a v roce 2022 na 24,9 Kč za euro. Dosavadní odhady byly nastavené na 26,6 a 25,9 Kč za euro.

Rusnok v nedávném rozhovoru s agenturou Bloomberg uvedl, že ČNB by mohla letos sáhnout až ke dvěma zvýšením úrokových sazeb, ale bude přitom postupovat velmi opatrně, aby nenarušila křehké oživení ekonomiky. Pokud by centrální banka sáhla ke zvýšení sazeb již letos, stala by se zřejmě první centrální bankou v regionu, která by začala utahovat svoji měnovou politiku.

Česká koruna se nenechává dnešním jednomyslným rozhodnutím sedmičlenné bankovní rady vyvést z míry a obchoduje se při 25,88 za euro proti úrovním u 25,9 za euro v dopoledním obchodování, na kterých byla také bezprostředně před oznámením dnešního rozohdnutí.