Heinekenu kvůli pandemii klesl zisk, firma propustí 8000 lidí

Nizozemské společnosti , která je druhým největším výrobcem piva na světě, loni klesl provozní zisk o 35,6 procenta na 2,42 miliardy eur (62,4 miliardy Kč). Firma, která působí i v České republice, to uvedla ve svém dnešním sdělení. Výsledek odpovídá očekáváním, hospodaření totiž ovlivnila koronavirová omezení. Podnik nepředpokládá, že se výsledky za letošní rok přiblíží úrovni z roku 2019, tedy době před pandemií. Kvůli úsporám propustí 8000 lidí, což představuje asi devět procent pracovní síly z roku 2019.



Snížením počtu zaměstnanců si chce zajistit návrat provozní marže na úroveň před krizí. Zpět na 17 procentech před započtením jednorázových položek by podle plánu měla být v roce 2023. Loni marže činila 12,3 procenta. Do roku 2023 chce ušetřit dvě miliardy eur díky organizačním změnám či snížení počtu výrobků.



Návrat k normálu zajistí očkování v Evropě a v Severní Americe, myslí si generální ředitel Dolf van den Brink, který firmu vede od června. S nemocí covid-19 se tvrdě potýkají dva největší trhy Heinekenu, a to Brazílie a Mexiko. očekává, že se podmínky na trhu budou letos a příští rok postupně zlepšovat s tím, jak se v Evropě znovu pomalu otevřou bary a restaurace.



V České republice vlastní pivovary Starobrno, Královský pivovar Krušovice a Velké Březno. Skupina je dlouhodobě trojkou na českém trhu po Plzeňském Prazdroji a Pivovarech Staropramen.



Společnost ČR loni zvýšila zisk o tři procenta na 336 milionů korun. Tržby skupině vzrostly o 6,8 procenta na 3,59 miliardy Kč.