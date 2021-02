Rozbřesk: Česko míří k “rozvolňování”

Denní počty nově nakažených se sice dál drží nedaleko hranice deseti tisíc, avšak ČR směřuje k rozvolnění. S nedělním koncem nouzového stavu zřejmě nebude možné udržet všechna stávající restriktivní opatření, a proto lze očekávat faktický konec lockdownu v některých zasažených oborech. Kdo všechno a za jakých podmínek bude od pondělí moci znovu fungovat není v tuto chvíli vlastně vůbec jasné, protože o tom rozhodne teprve jednání vlády, krajů a hygieniků v těchto třech dnech.

Podstatné z hlediska dalšího vývoje pandemie však nakonec bude, jak se k nově nabyté volnosti postaví obyvatelstvo. Zda si zopakuje loňskou letní zkušenost, která rozhodně nebyla zadarmo, nebo zůstane s ohledem na expandující britskou mutaci (a její další mutace) dál raději obezřetné. K určitému zvýšení mobility v důsledku poklesu míry restrikcí však nejspíše tak jako tak dojde.

Uvolnění se projeví i v tzv. Oxford Stringency Indexu, který poměřuje míru restrikcí mezi jednotlivými zeměmi, takže se třeba z hlediska aplikovaných omezení posuneme dál od přísnějšího Německa nebo Rakouska. Jaký to bude mít dopad na další vývoj pandemie nebo výkon ekonomiky nemá smysl v tuto chvíli planě spekulovat. Minimálně do té doby, než budou o víkendu jasná nová pravidla. Ještě podstatnější však nakonec bude, zda a jak se nové podmínky odrazí v dalším vývoji pandemie.



Tak jako tak „držákem“ ekonomiky by měl i v těchto dynamických časech zůstat průmysl. Alespoň podle různých průzkumů nálad nebo i starších tvrdých dat. Ta mimochodem potvrdila nejenom solidní kondici celého odvětví, ale především i vysokou míru nových zakázek směřovaných nejenom do automobilového průmyslu, ale i dalších silných oborů jako je výroba elektrických strojů a zařízení nebo strojírenství. A tak hlavním problémem průmyslu už nemusí být ani tak poptávka jako dostatek dovážených komponent. K průmyslu se ještě v prvním čtvrtletí nejspíše přidají po hladovém čtvrtém kvartálu i rozvolněné služby. Jak moc mohou vyhlížet návrat zákazníků, uvidíme už v pondělí. To už snad bude zřejmé i to, zda bude třeba přehodnocovat výhledy pro první kvartál roku.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna v průběhu včerejšího obchodování pozvolna posilovala z úvodních zhruba 25,80 EUR/CZK. Prognózu ČNB, která vzbudila očekávání rychlého růstu úrokových sazeb, dnes čeká první větší test v podobě zveřejnění lednové inflace. Ta by měla v meziročním srovnání výrazně poklesnout pod cíl ČNB a dát jasný signál, kde se asi bude nacházet i v dalších měsících, a tedy i jak žhavé to bude se zpřísňováním měnové politiky v letošním roce. Trhy však může rozkolísat nejistota okolo potenciálního rozvolňování protiepidemických opatření, které pravděpodobně v důsledku nedělního konce nastane, navzdory nelepšící se epidemické situaci v ČR.



Zahraniční forex



Eurodolar sedí nehnutě nad hladinou 1,21 a čeká na další impulsy, které zřejmě již tento týden asi nepřijdou.



Živěji může být dnes ve střední Evropě, kde jednak budou v Maďarsku zveřejněna inflační data za leden a jednak zlotý bude nervózně sledovat, jak se vyvíjí pandemické statistiky v Polsku.



Připomeňme, že v Polsku se dnes začíná rozvolňovat (otevírají se obchody, divadla a kina pojedou na 50 % kapacity, rozjíždějí se ski-areály). Na druhou stranu však počty mrtvých v souvislosti s COVIDem stagnují či dokonce mírně rostou (země je na tom z hlediska aktuální smrtnosti podobně špatně jako ČR).