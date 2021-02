Walt Disney je díky streamingovým službám znovu v zisku

Americká mediální společnost Co. se v prvním fiskálním čtvrtletí vymanila ze ztráty a vykázala čistý zisk 29 milionů dolarů (zhruba 616 milionů Kč). V meziročním srovnání je to sice pokles o 99 procent, ale výsledek překonal očekávání analytiků. Koronavirová krize dále zatěžuje příjmy ze zábavních parků a z uvádění filmů, ale daří se streamingovým službám. Firma to uvedla ve čtvrtek po skončení burzovního obchodování. Její akcie uzavřely na rekordu a po uzavření burz dál zpevnily.



Čtvrtletní zisk na akcii představuje 32 centů. Analytici oslovení společností Refinitiv v průměru odhadovali naopak ztrátu 41 centů na akcii.



Tržby se v tříměsíčním období do konce prosince meziročně snížily o 22 procent na 16,2 miliardy dolarů. Analytici odhadovali tržby pouze ve výši 15,93 miliardy dolarů.



Walt Disney zaznamenával vysoké ztráty v předchozích kvartálech. V tomto trendu i nadále pokračují jeho zábavní parky, prázdninová střediska a okružní jízdy, které před pandemií přiváděly do pokladny spolehlivé zisky a které koncem roku utrpěly 53procentní ztrátu tržeb.



Investory ale potěšila streamingová služba Disney+. Tento konkurent Netflixu měl k 2. lednu už 94,9 milionu předplatitelů. Spolu s dalšími streamovacími službami firmy - Hulu a ESPN+ - se počet platících zákazníků vyšplhal na 146 milionů ze 120 milionů v předchozím kvartálu. I přesto se ale tržby televizní a filmové divize, do které streaming spadá, v prvním kvartálu o pět procent snížily.