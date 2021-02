Goldman Sachs: Zůstaňte zainvestovaní, Spojené státy jsou odolné

Investiční výhled pro letošní rok se dá shrnout do hesla: „Odolné Spojené státy“. Tvrdí to Sharmin Mossavar-Rahmani, která působí jako investiční ředitelka v Private Wealth Management. Podle ní se tak mýlí ti, kteří hovoří o úpadku Spojených států. Investoři by podle ředitelky měli dál držet americké akcie a neměli by je podvažovat. „Zůstaňte zainvestovaní,“ dodala Mossavar-Rahmani.



Spojené státy jsou odolné, jak co se týče korporátního sektoru, tak co se týče institucionálního systému. Firmy dokázaly reagovat na pandemii a udržet relativně vysokou ziskovost. V USA pak dále pokračuje vláda práva, instituce jsou schopny se vypořádat s aktuálním tlakem a země se zotaví ze současných problémů, míní Mossavar-Rahmani.



Akciové trhy se někdy dívají za aktuální problémy a důkazem je rok 2020. Investoři by proto měli být opatrní, pokud chtějí podvážit akcie kvůli obavám z horšího vývoje, protože pak by také nemuseli být schopní na trh znovu vstoupit za rozumné ceny. Právě proto nyní Mossavar-Rahmani radí, aby investoři „zůstali zainvestovaní“.





Ohledně valuací ředitelka poukázala na to, že podle řady názorů leží vysoko. Historie ale ukazuje, že valuace bývají výše v době nižší a stabilní inflace. Pokud se tak podíváme na data od roku 1997, kdy nastalo delší období nízké a stabilní inflace, současné valuace se již nezdají ani zdaleka tak extrémní.



V základním scénáři čeká, že akcie letos vynesou 8 %, z toho dva procentní body představují výnosy dividendové. Tomuto scénáři dává banka 60% pravděpodobnost. Lepší scénář hovoří o 18% akciových ziscích a má pravděpodobnost 25 %. „Jsme pozitivní, ale ne extrémně optimističtí,“ uvedla ředitelka s tím, že čeká „dobrou, ale ne vynikající návratnost akcií.“



Mossavar-Rahmani se věnovala i výhledu pro mezinárodní trhy. Poukázala na výjimečné výsledky amerických akcií relativně ke zbytku světa, které byly dosaženy po finanční krizi. To vede řadu lidí k názoru, že by mohl nastat čas pro přesun na jiné trhy, například evropské. ale tvrdí, že americké akcie by měly mít stále navrch, i když mimo ně existují „určité taktické příležitosti“. Důvodem, proč má banka stále pozitivní výhled pro americké akcie, je ziskovost obchodovaných firem, která se v USA nachází znatelně výš než jinde.



Největším tahounem rozvíjejících se trhů je Čína, která byla schopná vypořádat se velmi dobře i s pandemií. Rok 2021 podle ředitelky ukončí s HDP asi o 10 % vyšším než v roce 2019, což bude ve světě výjimka. Další rozvíjející se ekonomiky na tom ale nejsou tak dobře jako Čína a Mossavar-Rahmani tak míní, že celkově nelze najít přesvědčivé argumenty pro investiční přesun tímto směrem.



V následujícím grafu srovnává současnou tendenci investorů přesouvat se k rizikovým aktivům se situací před měsícem a před třemi měsíci. Obecně platí, že nyní je ochota riskovat velmi vysoko, projevuje se to zejména u globálního toku peněz do akciových trhů a na trhu s opcemi:



Zdroj: , Youtube