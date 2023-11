Čína poprvé od 1998 zaznamenala čtvrtletní odliv přímých zahraničních investic

Čína zaznamenala poprvé čtvrtletní odliv přímých zahraničních investic. Přímé investiční závazky, což je široké měřítko přímých zahraničních investic, byly podle předběžných údajů platební bilance v období červenec až září v deficitu 11,8 miliardy USD (268,5 miliardy Kč). To je první čtvrtletní schodek od roku 1998, kdy čínský devizový regulátor začal tyto údaje sledovat. Údaj naznačuje tlak na odliv kapitálu a problémy Pekingu při získávání investic od firem ze zahraničí a může souviset s odklonem západních zemí do Číny a nevýhodnou úrokovou sazbou v Číně, uvedla agentura Reuters.



"Část slabých příchozích přímých zahraničních investic může být způsobena repatriací zisků nadnárodních společností," uvedla banka . "Protože úrokové sazby v Číně jsou dlouhodobě nižší a úrokové sazby mimo Čínu dlouhodobě vyšší, bude tlak na odliv kapitálu pravděpodobně přetrvávat."



Ekonom Capital Economics Julian Evans-Pritchard uvedl, že neobvykle vysoký rozdíl v úrokových sazbách způsobil, že firmy odváděly nerozdělené zisky ze země. Zatím nevidí příliš důkazů toho, že by zahraniční firmy celkově omezovaly svoji přítomnost v Číně, ve střednědobém horizontu by však rostoucí geopolitické napětí mohlo brzdit schopnost Číny přilákat přímé zahraničního investice. Firmy podle něj budou upřednostňovat spíše rozvíjející se trhy přátelštější k Západu.



Kvůli odlivu přímých zahraničních investic zaznamenala základní platební bilance Číny deficit 3,2 miliardy USD. To je druhý nejvyšší zaznamenaný schodek.