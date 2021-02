Vodafone umístí Vantage Towers na trh ve Frankfurtu do konce března

Vodafone Group plánuje umístit na trh menšinový podíl ve své evropské divizi vysílačů a vytvořit tak jednu z největších letošních primárních veřejných nabídek v regionu.

Vantage Towers by se měla začít obchodovat do konce března, uvedl dnes ve svém prohlášení Vodafone. Společnost neposkytla žádné podrobnosti o velikosti nabídky. Listing Vantage Towers je klíčovou součástí strategie generálního ředitele Vodafonu Nicka Reada, která má za cíl vytěžit více z aktiv vlastněných tímto britským telekomunikačním gigantem, který byl zasažen větší konkurencí, regulací a pandemií.

Vantage Towers by mohla být při IPO oceněna na 15 miliard eur nebo více, uvedla v úterý agentura Bloomberg News s odvoláním na lidi obeznámené s touto záležitostí. Vodafone uvedl, že listing bude také zahrnovat 50% podíl v jeho britském společném podniku s Telefonicou. Dosud se nehovoří o žádné dohodě, ale Vantage již vidí příležitosti k rozšíření své stopy, uvedl ve středu na výzvu novinářů generální ředitel společnosti Vantage Vivek Badrinath, bývalý šéf Vodafonu pro Afriku, Střední východ a asijsko-pacifickou oblast.

"Je tu podle našich propočtů dalších 170 000 vysílačů v celé Evropě, které nejsou v komerčním modelu, ale jsou stále spíše vlastněné operátory," řekl. "Tyto příležitosti prozkoumáváme a budeme spolupracovat s provozovateli, jakmile se rozhodnou je převést. Trh se pohybuje, takže očekáváme, že v druhé polovině roku určitě dojde k aktivitě.“

Výtěžek z IPO půjde na splacení části dluhu Vodafonu, uvedla britská společnost. Vantage Towers, která se rozhodla upsat akcie v Německu, aby tak reflektovala vysoký podíl aktiv na svém portfoliu v této zemi, usiluje o nalákání investorů na příjmy z dlouhodobých smluv napojených na inflaci. Analytici společnosti New Street Research očekávají free float 20–25 %.

Vantage Towers měla v roce končícím 31. března 2020 pro-forma agregovaný upravený zisk před úroky, zdaněním a amortizací ve výši 730 milionů eur a vedení očekává růst díky budování a nákupu dalších vysílačů, jak operátoři upgradují své sítě na 5G. Nová společnost bude provozovat 82 000 mobilních vysílačů v 10 evropských zemích.

Vantage Towers plánuje každoročně vyplácet na dividendách 60 % opakujících se volných peněžních toků a v červenci hodlá pro tento finanční rok rozdělit 280 milionů eur. Její dozorčí rada bude složena ze čtyř nezávislých ředitelů a pěti vedoucích pracovníků společnosti Vodafone.

Analytici uvedli, že Vantage se může zpočátku obchodovat s diskontem vůči opojným násobkům zisků, které požívají „neutrální“ společnosti jako Cellnex Telecom, která pronajímá vysílače mobilním operátorům. Vantage Towers bude dělat totéž, ale Vodafone, který konkuruje potenciálním novým zákazníkům společnosti, si v ní bude držet kontrolní podíl.

"Trh pravděpodobně bude nadále nést společnosti Cellnex prémii, protože má jasnější záznamy o tvorbě hodnoty z fúzí a akvizic, což investoři pravděpodobně budou odměňovat, dokud nebude jasnější budoucí strategie fúzí a akvizic Vantage Towers," řekl James Ratzer, analytik společnosti New Street Research. Dodal, že společnost Cellnex vnímá jako nadhodnocenou a že Vantage si zaslouží oproti italské Inwit prémii vzhledem k diverzifikovanějšímu výhledu růstu.

Německý rozmach IPO



Listing Vantage Towers přichází týdny poté, co online autobazar Auto1 Group nabídl 1,8 miliardy eur, a jen několik dní po listingu Lakestar SPAC I. Tyto dva vstupy na burzu vynesly letos v Německu z IPO 2,6 miliardy dolarů, tedy stejně jako za celý rok 2020, ukazují data sestavená Bloombergem.

To je pro Německo ale teprve jen začátek. Vstoupit na burzu chce i jazyková aplikace Babbel a seznamovací platforma ParshipMeet ze skupiny ProSiebenSat.1 Media, uvedl v sobotu Bloomberg News. Údajně se také pracuje na listingu open-source vývojáře softwaru SUSE, online maloobchodníka s brýlemi Mister Spex, poskytovatele kybernetické bezpečnosti Utimaco, výrobce protetických končetin Ottobock a online obchodu About You.

„Dnešní záměr další velké mezinárodní firmy jít na trh podtrhuje značnou dynamiku listingu, kterou Frankfurt letos zažívá,“ uvedla v e-mailovém prohlášení Renata Bandov, vedoucí kapitálových trhů . "Seznam IPO vypadá silně a vzhledem k tomu, že se tento rok bude jednat o jeden z největších listingů v Evropě, očekáváme, že se dočkáme více takových za miliardy dolarů."

Zdroj: Bloomberg