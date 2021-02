Rozbřesk: Covid sráží korunu, nálada v české ekonomice ale pandemii navzdory roste...

Zatímco pandemická čísla v ČR dál rychle narůstají a čeká se na rozhodnutí o dalším zpřísnění a prodloužení lockdownu, nálada v ekonomice se prozatím zlepšila. Tedy alespoň celkové číslo odrážející sentiment, za kterým se ovšem skrývá podstatně rozdílné trendy. V podnikatelském sektoru se dokonce důvěra dostala na nejvyšší hodnotu od loňského března, kdy ČR poprvé zavedla nouzový stav. V průmyslu se tento ukazatel dostal dokonce téměř na dvouleté maximum, takže tamní situace vypadá o poznání lépe než po většinu roku 2019, kdy se začalo mluvit o cyklickém zpomalování ekonomiky.

Situace v průmyslu tak vypadá docela stabilizovaná a naznačuje zlepšování ekonomické situace v tomto největším odvětví i pozitivní očekávání pro příští měsíce. Z údajů statistického úřadu vyplývá, že firmy mají zakázky na více než rok dopředu, zlepšuje se jim platební schopnost a optimističtější jsou i co do nabírání nových zaměstnanců. Průmysl tak zůstává i ve druhém měsíci roku docela imunní vůči současné pandemické situaci a omezením s ní spojených. Vzhledem k tomu, že by se jej nemuselo dotknout ani zpřísnění lockdownu, o kterém se hovoří, může dál sehrávat v ekonomice stabilizační roli jako doposud. Tedy pokud bude mít dost dovážených surovin a součástek, které potřebuje vzhledem k importní náročnosti tuzemské produkce.



Příznivější nálada panovala v únoru i ve stavebnictví a ve službách, kde se sice dál uvažuje o propouštění a vyhlídky pro nejbližší měsíce zůstávají chmurné. Přesto firmy ve službách hodnotí svoji současnou situaci lépe než před měsícem. Těžko říct, zda proto, že se jim podařilo fungovat v omezených podmínkách nebo proto, že se rozšířila finanční podpora státu nebo snad vzrostla poptávka alespoň v některých oblastech či vše dohromady. V případě stavebních firem je jednoznačně vidět pozitivní očekávání poptávky pro příští měsíce, které táhne náladu v odvětví nahoru. Pesimisticky naproti tomu hledí do budoucnosti spotřebitelé. Očekávání hospodářské i vlastní finanční situace jsou téměř tak špatná jako při jarní vlně koronaviru, strach z nezaměstnanosti dokonce větší. A to není rozhodně příznivá kombinace pro růst spotřeby, na který ekonomické výhledy v letošním roce spoléhají.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera spolu s ostatními měnami v regionu oslabovala a dostala se až na hranici 26 EUR/CZK. Nepříznivá pandemická situace, která bude zřejmě vyžadovat další zpřísnění opatření, české měně nesvědčí s tím, jak zamlžuje ekonomický výhled i trhem očekávané zvyšování úrokových sazeb. Jak naznačil jeden z členů bankovní rady ČNB, Aleš Michl, dokud nebude pandemie pod kontrolou, zvyšování sazeb nebude na stole. Ale ani až se situace zklidní a koruna opět začne získávat půdu pod „nohama“, nebude muset ČNB se zvyšováním sazeb pospíchat. Ostatně to už vyplývá ze slov viceguvernéra Mory, který řekl, že silnější koruna vlastně může udělat část práce za ČNB. Prozatím je však vzhledem k pandemickým číslům v regionu návrat k silnějším úrovním u koruny málo pravděpodobný.

Dolar v průběhu včerejšího dne posiloval a dostal se až na třídenní maxima, nicméně večer už zamířil zpět, dokonce až na úrovně dosahované v lednu. Z včerejších projevů představitelů Fedu se dolaru jasné faktické podpory nedostalo. Aby Fed omezil masívní QE bude zapotřebí ještě chvíli vyčkat, než se stabilizují inflační očekávání i trh práce. Dnes budou trhy čekat na další sadu čísel, včetně údajů z trhu práce, a budou rovněž pokračovat projevy centrálních bankéřů. V eurozóně přijdou na řadu výsledky nálad, které zřejmě nebudou vzhledem k přetrvávající pandemické situaci nijak zvlášť přesvědčivé.Ropa WTI je na vítězné vlně, komoditu nedokázaly z růstové trajektorie vychýlit ani vyšší než očekávané zásoby (+1,285 mil. barelů vs oček. -6,5 mil. barelů). Komodita rostla na 63,25 USD (+2,6 %). Trojská unce zlata byla včera cenově bez pohybu. Žlutý kov měnil majitele za cenu 1.803 USD.Trhy v USA se odrazily. Akcie na startu seance ztrácely, stejně tak i bondy, pak se ale na obrazovkách objevil Powell a situace se obrátila. Z jednotlivých sektorů indexů S&P 500 byla včera nejúspěšnější energetika (+3,4 %). Průmysl se vyšvihl o necelé 2 %. Naopak utility nedokázaly držet krok. Segment ke včerejšímu dni klesal o 0,8% bodu. Index Dow Jones Industrial Average přepsal historická maxima. DJ začínal červený, ale ztráty smazal. Končil na 31.962 b. (+1,3 %). S&P 500 šel podobnou cestou. SPX zavírá na 3,925 bodech (+1,1 %). Technologie nadále nedokáží najít formu z posledních let. Index Nasdaq Composite i včera tahal za kratší konec. Barometr přidal procento na 13.597 bodů (+1,0 %).