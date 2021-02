Powell: Naplnění inflačního cíle Fedu může trvat přes tři roky

Může trvat přes tři roky, než se naplní inflační cíl americké centrální banky (Fed). Před výborem pro finanční služby americké Sněmovny reprezentantů to řekl šéf Fedu Jerome Powell. Jeho výrok podle agentury Reuters naznačuje, že Fed po pandemii přimhouří oči nad růstem spotřebitelských cen a nechá úrokové sazby delší dobu beze změny. Powell před výborem též zmínil, že Fed se při vývoji a uvedení digitální obdoby dolaru neobejde bez souhlasu Kongresu.



"Chceme být jen otevření ohledně toho, co tato výzva obnáší," odpověděl Powell na otázku k výhledu inflace, jež měla podle Fedu do roku 2023 zůstat pod dvěma procenty.



Americká centrální banka opakovaně uvedla, že úrokové sazby zvedne, až inflace přesáhne dvě procenta. "Jsme přesvědčeni, že tak můžeme učinit. Jsme přesvědčeni, že tak učiníme. Může to trvat déle než tři roky," řekl Powell.



Fed má za to, že letošek bude pro vývoj americké digitální měny důležitý, reagoval Powell na další otázku. Fed, další centrální banky a vlády po celém světě pracují na vývoji digitálních verzí svých národních měn. Částečně reagují na rychlý růst alternativ, jako je nejznámější kryptoměna bitcoin.



Tento rok se Fed bude podle Powella soustředit na technické problémy spojené s digitální verzí dolaru. Záležitost komplikuje skutečnost, že dolar zastává funkci dominantní světové rezervní měny. Americká centrální banka bude ve střehu, aby věc nenarušila fungování klíčových trhů, které ceny uvádí v dolarech, řekl Powell.



V úterním projevu před členy bankovního výboru Senátu Powell konstatoval, že oživení ekonomiky Spojených států zůstává nerovnoměrné a neúplné. Zopakoval, že tak bude trvat ještě nějaký čas, než Fed začne uvažovat o změně politiky, kterou přijal, aby pomohla zemi v návratu k plné zaměstnanosti.