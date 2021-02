Rogoff: Demokratizace trhů je v pořádku, o kryptoměnách rozhodnou vlády

Je „demokratizace trhů“ pozitivní jevem? Na tuto otázku kladenou v souvislosti s děním na akciích, jako je Gamestop, odpovídal na Bloomberg Markets známý ekonom Ken Rogoff kladně. S tím, že tato demokratizace ale musí jít ruku v ruce s transparentností. „Nejsou tu žádní záporáci, pokud bych měl o někoho obavy, tak o nějakého drobného investora, který na této bublině ztratil velké peníze,“ dodal ekonom, podle kterého se dění kolem některých akcií nedá nazvat jinak než bublinou.



Bloomberg v následujícím grafu ukazuje, jak se vyvíjel objem zobchodovaných „penny“ akcií, tedy akcií malých společností, které se obchodují mimo burzu za několik málo dolarů:





Zdroj: Bloomberg, Youtube



Rogoff byl následně tázán na názor na bitcoin. Ekonom připomněl, že zájem o toto aktivum v poslední době výrazně podpořili lidé jako Elon Musk. V konečném důsledku ale záleží na tom „co to vlastně je, k čemu slouží.“ V tuhle chvíli sice podle ekonoma existují nějaké transakce prováděné s bitcoinem, a to zejména tam, kde je omezen pohyb kapitálu. Rogoff ale míní, že kryptoměna bude nakonec regulována, přestože se proti tomu mohou stavět i vlivní lidé. „Každá centrální banka to sleduje, nikdy se to nestane hlavním prostředkem pro transakce, centrální banky to nedovolí, prostě to nemá transparentnost,“ míní ekonom.



Nancy Davis z Quadratic Capital Founder byla během rozhovoru tázána na stejnou otázku. Podle ní lidé investují do bitcoinu proto, že se obávají inflace či ztráty hodnoty dolaru. Ona sama ale míní, že k zajištění proti takovému vývoji mohou sloužit i jiná aktiva, sama do bitcoinu neinvestuje. Rogoff navázal s tím, že to byl soukromý sektor, kdo přišel s používáním peněz. Vlády následně začaly jejich používání regulovat a převzaly nad nimi kontrolu.



„Nedovolí, aby hodně transakcí probíhalo tak, aby je neviděly. Tak, aby nemohly vybírat daně, aby nemohly prosazovat zákony,“ uvedl ekonom ohledně jeho pohledu na postoj vlád ke kryptoměnám. Centrální banky ale mohou přijít s vlastními digitálními měnami, ovšem jak to bude se soukromými měnami, je těžké predikovat. Mohou je samozřejmě používat lidé pro ilegální transakce, ale na legální úrovni bude o dalším vývoji rozhodovat vláda, což podle ekonoma již ukazuje vývoj v Číně. Kryptoměny jsou „sázkou na dystopii“ dodal Rogoff.



