Pozitivní očekávání v průmyslu vs. skepse spotřebitelů (komentář analytika)

Už včera zveřejněná důvěra v české ekonomice ukázala na kontrast mezi podnikatelským a spotřebitelským sentimentem. Zatímco nálada podnikatelů se v posledním měsíci zlepšovala, spotřebitelé jsou stále pesimističtější.

Nahoru zamířila především nálada v průmyslu, který zůstává vůči další vlně pandemie do značné míry, zdá se, imunní. Nálada je v tomto našem největším odvětví dokonce nejlepší za téměř dva roky a je tažena především očekáváním dalšího růstu poptávky v následujících měsících. Sílící poptávce věří všechny průmyslové obory, automobilovým průmyslem počínaje, elektrotechnickým průmyslem a potravinářskými firmami konče. Příznivější jsou i firemní výhledy, pokud jde o další vývoj zaměstnanosti. Vlna všeobecného negativismu patrná loni na jaře je pryč a podniky nyní očekávají další růst výroby, nicméně rozhodně ne na sklad, protože jak ukazuje průzkum zásob, ty až na výjimky klesají.



Mírný optimismus je vidět i ve stavebnictví, kde firmy očekávají pro nejbližší měsíce další zvýšení poptávky, a to dokonce i v případě pozemního stavitelství, které se v posledním roce rozhodně příliš dobrými výsledky chlubit nemůže. Průzkumy ukazují, že roste i zájem nabírat nové pracovníky, protože stále platí, že nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných lidí je hlavní překážkou pro fungování celého odvětví.



Možná až překvapivé zlepšení nálady je vidět ve službách, i když i tentokrát je to spojeno s prozatím nenaplněným očekáváním „rozvolnění“. Výrazně optimisticky hledí do budoucna dopravní a IT firmy nebo realitky. Pesimismus naopak přetrvává v oblasti ubytování, zatímco u restaurací se naděje na konec lockdownu promítly ve vyšší očekávané poptávce. Konec lockdownu je však stále ještě v nedohlednu, a tak tyto výsledky raději vůbec nepřeceňujeme.



Nakonec překvapením není skepse spotřebitelů, která se opět odrazila v klesající důvěře. Ale to už vlastně vyplynulo ze včera zveřejněných čísel. Obávají se zhoršení své finanční situace a nezaměstnanosti, stejně jako rostou obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Taková nálada rozhodně nepodporuje výhled silného růstu spotřeby, na který sází prognózy pro letošní rok.



Celkově výsledky únorového průzkumy nálad nepřekvapily, když potvrdily velmi pozitivní situaci v průmyslu, zatím nenaplněná očekávání firem v cestovním ruchu nebo negativismus spotřebitelů. Tyto výsledky nicméně dávají naději, že v prvním čtvrtletí se bude moci česká ekonomika i nadále opírat o průmysl, zatímco zbytek ekonomiky bude dál ovlivňován lockdownem.