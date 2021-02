Tržby skupiny Deutsche Telekom loni překonaly 100 miliard eur

Německá telekomunikační skupina v loňském roce zvýšila čistý zisk o 7,5 procenta na 4,2 miliardy eur (téměř 110 miliard Kč). Tržby společnosti poprvé překonaly hranici 100 miliard eur (2,6 bilionu Kč), a to díky převzetí amerického konkurenta Sprint. Vyplývá to z dnešní výsledkové zprávy podniku, který působí i v České republice.

Tržby skupiny se loni zvýšily zhruba o čtvrtinu na 101 miliard eur, provozní zisk pak vzrostl o 42,5 procenta na 38,6 miliardy eur.



Americká divize T-Mobile US loni v dubnu dokončila převzetí rivala Sprint za 26 miliard dolarů (560 miliard Kč), na kterém se dohodla v roce 2018. Bez zahrnutí této akvizice a dalších změn v podnikové struktuře vzrostly tržby o tři procenta.



Koronavirová krize loni vedla k uzavření prodejen společnosti a omezila cestování, což firmě snížilo příjmy z roamingu. Zároveň se však v důsledku pandemie zvýšil význam připojení k internetu, uvedla agentura DPA.



"V roce 2020 jsme psali historii," uvedl šéf podniku Tim Höttges. "Dokončili jsme přelomovou transakci ve Spojených státech, vylepšili si pozici na trhu v Evropě a zároveň svými stabilními sítěmi významně přispěli k řešení dopadů pandemie," dodal.



Deutsche Telekom je největší telekomunikační skupinou v Evropě, na jeho celkových tržbách se loni více než třemi čtvrtinami podílely aktivity mimo Německo. Součástí podniku je i T-Mobile Czech Republic. Ten dnes oznámil, že jeho provozní zisk loni klesl o 1,2 procenta na 11,37 miliardy korun. Tržby naopak o 1,6 procenta vzrostly a dosáhly 28,3 miliardy Kč.