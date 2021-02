Perly týdne: Výnosy, inflace a akcie. A dávejte si pozor na psa!

Trhy hýbou výnosy amerických vládních obligací, čeká ve druhém čtvrtletí raketu, uklidňuje obavy z vysoké inflace, globální likvidita dává zelenou dalšímu růstu akciových trhů. A ještě více v nových Perlách týdne.

Výnosy nahoru, Fed v pozoru: Ve Spojených státech nejde nyní jen o růst výnosů vládních obligací, ale i o rizikové spready na dalších dlouhopisových trzích. Na Bloomberg Markets to řekl Mark Grant, hlavní stratég společnosti B. Riley FBR. Jak ukazuje následující graf, výnosy vládních dluhopisů se posunuly výrazně nahoru a podle stratéga je otázkou, co by další takový vývoj udělal s jinými trhy a s celou ekonomikou.

Zdroj: Bloomberg, Youtube

Grant míní, že nyní čelí riziku zejména hypotéky, refinancování existujících korporátních obligací a odkupy akcií. Bidenova vláda by tak mohla zvýšit tlak na Fed, aby ještě více nafoukl svou rozvahu a postavil se tak proti růstu sazeb a výnosů vládních obligací. Podle stratéga je více než 50 % šance na to, že se tak stane. On sám považuje za klíčové úrovně výnosů desetiletých obligací na 1,75 % a na 2 %. Pokud by se nad ně výnosy skutečně dostaly, vyvolalo by to podle stratéga problémy a právě proto je možné, že Fed zasáhne.

Raketa v druhém čtvrtletí: v následujícím grafu porovnává své projekce růstu americké ekonomiky se současným konsenzem. Ekonomové banky jsou mnohem optimističtější, ve druhém čtvrtletí by podle nich měl být růst ve srovnání s konsenzem dokonce dvojnásobný. Pak by se mezera měla uzavírat, ale v druhém čtvrtletí příštího roku opět rozevřít. Nakonec ovšem čeká, že se růst dostane na nižší úrovně, než o jakých hovoří konsenzus:

Zdroj:

Optimistou je třeba i Bob Doll ze společnosti Nuveen. Podle něj si americká ekonomika i korporátní sektor v letošním roce povedou mimořádně dobře. Přispět by k tomu mělo otevírání ekonomiky a silná doposud zadržovaná poptávka podpořená vysokými úsporami. Ekonomika na tom bude podle investora dokonce nejlépe za posledních 33 let. Ohledně pohybů na akciovém trhu Doll uvedl, že sice není namístě prodat všechny akcie velkých technologických firem, ale hodnota si podle něj povede lépe než růstové akcie. K tomu budou malé akcie předhánět akcie velkých společností a celkově se budeme pohybovat ve velmi rozdílném ekonomickém prostředí ve srovnání s předchozími deseti lety, kdy byl růst utlumen.

Inflace a mezera: Trhy mohou být rozděleny ve svém názoru na další inflační vývoj, pro mě je rozhodující to, jaká je produkční mezera a jak rychle bude uzavřena. Pro Yahoo Finance to uvedl Jim Caron z Morgan Stanley s tím, že nyní je rozdíl mezi využitými kapacitami a kapacitami využitelnými v americkém hospodářství velký a pokud taková situace přetrvává delší dobu, vede to k řadě ekonomických problémů, včetně rostoucí příjmové nerovnosti. A o to horší by pak bylo nastartovat oživení.

Pokud jsou v ekonomice volné kapacity, je těžké zvednout inflaci. Je sice pravda, že v ekonomice je hodně stimulace, ale Caron se celkově domnívá, že i trhy se kloní k názoru těch, kteří tvrdí, že hlavní je co nejrychleji uzavřít produkční mezeru a „detaily ladit později“. Takový pohled je podle něj odražen v cenách na trzích, i když na obou stranách diskuse o inflaci stojí „chytří lidé“.

I Caron byl tázán na výnosy vládních obligací. Řekl, že „lidé ve druhém čtvrtletí očekávají růst ve výši vysokých jednociferných, či nízkých dvojciferných čísel“ (viz i výše). Pokud se tato očekávání naplní a přijde očekávaná silná stimulace spojená se zlepšením pandemického vývoje a růstu příjmů domácností, mohly by se výnosy desetiletých obligací pohybovat mezi 1,5 – 2 %. Velmi silné oživení ve druhém a třetím čtvrtletí by výnosy posunulo k horní hranici.

Řeč přišla i na rok 2013, který přinesl strach z výrazného růstu výnosů vládních obligací a utahování americké monetární politiky. Caron se ale domnívá, že tentokrát je situace jiná, protože tehdy byl Fed ochoten začít rychle zvedat sazby, nyní se řídí jinou strategií a je naopak ochoten nechat inflaci na čas přestřelit svůj inflační cíl. K tomu se přidává výše zmíněná velká produkční mezera a celkově je tak pravděpodobnost brzkého zvedání sazeb velmi nízká.

V neposlední řadě se přístup Fedu změnil v tom, že nyní se snaží, aby z oživení těžila co největší část společnosti. A věnuje tak mnohem větší pozornost vývoji nezaměstnanosti a celkově trhu práce. Lidé s nejnižšími příjmy přitom těží nejvíce z pozdní části růstové fáze cyklu a to je další faktor, který snižuje pravděpodobnost rychlého a prudkého zvyšování sazeb. Caron k tomu dodal, že ceny zboží a služeb také drží na uzdě nové technologie a i když má určitě smysl sledovat vývoj v oblasti inflace, on jí za aktuální problém nepovažuje.

Likvidita prudce roste: Následující graf od BofA porovnává vývoj globální likvidity (data posunuta o rok dopředu) s vývojem globálních akciových trhů. BofA v komentáři ke grafu tvrdí, že globální likvidita prudce roste a to by mělo prospět další rally na akciových trzích:

Zdroj:

Dávejte si pozor na psa: Štěně francouzského buldoka se v USA může nyní prodávat až za 8 000 dolarů. Tvrdí to CNBC s tím, že takové ceny mohou vysvětlovat vlnu krádeží těchto psů. Hostem pořadu byla i žena ze San Francisca, která popisovala, jak jí byl buldok násilně ukraden na ulici za bílého dne. Jindy zloději ukradli buldoka z obchodu se zvířaty, v Atlantě s ním zase vzali celé auto, které bylo později nalezeno, ovšem bez psa. CNBC tvrdí, že růst cen těchto psů a následně růst krádeží může souviset s pandemií, protože lidé tráví více času doma a cení si více psích společníků a to zejména přátelských plemen, jakými jsou i francouzšti buldoci. CNBC dodala, že ve Velké Británii letos vzrostly krádeže psů o 170 %.