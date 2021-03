Německé banky pomáhají klientům ukládat si peníze jinde, píše WSJ

Německé banky pomáhají klientům ukládat si peníze jinde. V Německu totiž musejí za vysoké vklady platit, zatímco v jiných zemích Evropské unie mohou ještě získat kladný úrok. Banky sice už nějaký čas platí negativní úrok za peníze, které jsou povinny si ukládat u Evropské centrální banky (ECB), zatím se ale zdráhaly převést tyto náklady na své klienty. Situace se vyostřila, když si tradičně spořiví Němci kvůli pandemii, která jim znemožnila utrácet za návštěvy restaurací a dovolené, odložili do bank ještě více peněz, píše na svém webu list The Wall Street Journal (WSJ).



Největší německé banky a vybírají od minulého roku od nových zákazníků za vysoké vklady poplatek 0,5 procenta. Zatímco dříve byly zákaznické vklady pro banky levným prostředkem financování, teď o ně nestojí a nabízejí zákazníkům způsoby, jak je převést jinam.



ECB zavedla bankám negativní úrok na jejich vklady v roce 2014. Banky jej ale z obav z odlivu klientů do zákaznických vkladů nepromítaly. Některé z nich je začaly účtovat firemním zákazníkům, u kterých byla nižší pravděpodobnost, že si budou stěžovat u místních politiků, nebo zvedly jiné poplatky.



Podle srovnávacího portálu Verivox nyní vybírá od soukromých střadatelů negativní úrok 237 bank. To je o 57 více od doby, kdy v březnu udeřila pandemie. Poplatky na vklady vyšší než 25.000 (652.000 Kč) až nad 100.000 eur (2,6 milionu Kč) se pohybují od 0,4 do 0,6 procenta.



Například Alex Bierhaus pracuje ve vedení fintechové společnosti a loni dostal od dopis, že vklady nad 100.000 eur budou zpoplatněny úrokem 0,5 procenta. Aby za své vydělané peníze, které letos plánuje použít na stavbu domu pro svou rodinu, nemusel platit, rozhodl se 34letý muž využít nabídky on-line platformy Raisin, která s řadou německých bank spolupracuje.



Bierhaus s její pomocí poslal 60.000 eur do jedné italské a jedné švédské banky. Nepamatuje si ani jejich jména, ale o osud svých finančních prostředků strach nemá, protože vklady do 100.000 eur jsou v celé Evropské unii pojištěny. Peníze uložil v zahraničí na rok a dostane na ně úrok 0,8 procenta.



"Nevadilo by mi, kdyby se mi peníze neúročily, ale ještě za vklad platit, to je příliš," cituje ho WSJ.



Pro Raisin představuje Německo největší trh. Firma uvádí, že od doby, kdy banky začaly účtovat negativní úroky, se mu v zemi začalo dařit ještě lépe. Počet uživatelů jeho služeb napříč Evropou se loni zvýšil o 40 procent na 325.000 a objem přesouvaných vkladů vzrostl o 50 procent na 30 miliard eur.



Deutsche Bank, která vybírá negativní úrok od nových klientů, kteří si u ní uloží více než 100.000 eur, koupila podíl v konkurenční firmě Raisinu s názvem Deposit Solutions. Její klienti nyní využívají služeb Deposit Solutions k převodu vkladů do pěti různých bank včetně finančních domů v Itálii, Rakousku a ve Francii.



ECB požaduje po soukromých bankách za vklady u ní uložené poplatek minus 0,5 procenta. Problém to představuje právě pro německé banky, protože v zemi je podle ECB 30 procent všech vkladů domácností eurozóny. Loni se jejich objem zvedl o šest procent na 2,55 bilionu eur, protože lidé měli kvůli pandemii strach utrácet nebo neměli kde utrácet kvůli zavřeným obchodům, restauracím a omezení cestování.