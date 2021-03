Výnosy, které už nedávaly smysl

Nestojí za současným růstem výnosů vládních obligací rostoucí přesvědčení trhů, že Fed zvedne sazby dříve, než se čekalo? Iain Stealey z Asset Management na tuto otázku na Bloomberg Markets odpověděl, že v poslední době došlo ke zlepšení situace v oblasti pandemie a vakcinace. K tomu se přidává nový fiskální plán a obavy z přehřátí ekonomiky a růstu ve výši 6 – 7 %. Trhy tak uvažují o tom, zda výnosy desetiletých obligací dosahující 1,5 % dávají v takovém prostředí smysl.



Stealey poukázal na to, že Fed nyní ve srovnání s minulostí klade při stanovení své politiky větší váhu na nezaměstnanost a ohledně inflace jej zajímá dlouhodobější vývoj. čeká, že inflace se ve druhém čtvrtletí zvedne nad cíl ve výši 2 %, nicméně dlouhodobější strukturální faktory ji budou tlačit opět dolů. Stratég k tomu dodal, že Fed se zajímá především o tento dlouhodobější vývoj a chce si být jistý, že se inflace opět znatelně nesníží.



Trhy podle Stealeyho nyní dospěly k názoru, že s ohledem na zlepšení situace v ekonomice roste pravděpodobnost i dlouhodobějšího zvednutí inflace, a tudíž i scénáře, kdy Fed bude sazby zvyšovat spíše dříve než později. Nejde vlastně o test symetrického cíle Fedu, se kterým nyní americká banka pracuje? Podle stratéga ano a trhy svým způsobem zvažují to, co nový rámec, ve kterém chce Fed považovat svůj inflační cíl za symetrický, přinese v praxi.



Co by mohlo zastavit tlaky na další růst výnosů vládních obligací? Podle stratéga dvě věci. První z nich by bylo zeslábnutí reflačního příběhu, které je ale nyní spíše nepravděpodobné. A druhou jsou centrální banky. Například australská centrální banka „začala hodně kupovat nad rámec obvyklého tempa, což nijak dramaticky nepomohlo.“ Fed zatím podobným způsobem nereagoval. A Stealey dodal, že existuje ještě třetí možnost, kterou by byly problémy na trzích s rizikovými aktivy, které by následně utáhly v současnosti mimořádně uvolněné finanční podmínky v americké ekonomice.



Mohamed El-Erian na Bloomberg Markets hovořil o tom, že růst cen na řadě trhů stojí na nízkých sazbách a likviditě, kterou na trh dodává Fed. Skutečné riziko, kterým nyní trhy čelí, je tak riziko nedostatečné likvidity. Ekonom také hovořil o tom, že se může dostavit větší pohyb v cenách zboží a služeb, nicméně to neznamená, že by nastartoval inflační proces. Zatímco centrální banky a ekonomové mezi takovým procesem a jednorázovým pohybem cen rozlišovat budou, trhy podle El-Eriana ne. Před týdnem, na který je naplánována řada projevů lidí z vedení Fedu, pak El-Erian uvedl, že by měli hovořit podobným jazykem. Podle něj nedojde k nějaké výrazné změně v plánu, „protože jiný plán není.“



Zdroj: Bloomberg Markets

