Bulharský Eurohold kvůli nákupu bulharských aktivit ČEZ zvýší kapitál, prodá nové akcie

Bulharská finanční a pojišťovací společnost Eurohold plánuje získat z prodeje nových akcií až 100 milionů eur (2,6 miliardy Kč). Získané peníze jí mají pomoci financovat nákup bulharského majetku české společnosti , uvedla dnes agentura Reuters.



Bulharský energetický regulátor povolil firmě prodat její aktivity v Bulharsku skupině Eurohold letos v lednu. Umožnil tak dokončit transakci za 335 milionů eur. Majetek firmy zahrnuje i distribuční firmu, která dodává elektřinu více než dvěma milionům lidí.



Eurohold chce 10. dubna uskutečnit mimořádnou valnou hromadu, která by měla schválit prodej více než 79 milionů nových akcií přes burzu v Sofii v ceně 2,5 leva (více než 33 Kč) za akcii. V pondělí akcie Euroholdu stouply na 2,6 leva.



Eurohold chce financovat akvizici kombinací vlastního kapitálu a půjček od předních světových investičních bank. Dohoda by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí.



ČEZ podepsal s Euroholdem dohodu o prodeji aktiv předloni v červnu. Bulharský antimonopolní úřad nejprve transakci zablokoval, správní soud ale jeho rozhodnutí zrušil a úřad nakonec loni v říjnu transakci povolil. Lednový souhlas energetického regulátora byl poslední překážkou, která stála dokončení transakce v cestě.



Do balíku prodávaných firem patří společnost CEZ Bulgaria, která od roku 2005 zastupuje Skupinu na bulharském trhu a koordinuje činnosti firem, dále CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria (od roku 2015 poskytuje informační a telekomunikační služby), Free Energy Project Orešec a Bara Group. Nejvýznamnější z nich je distribuční firma CEZ Razpredelenie Bulgaria.