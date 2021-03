Míra inflace v eurozóně zůstala v únoru na 0,9 procenta

Meziroční míra inflace v eurozóně zůstala v únoru na lednové hodnotě 0,9 procenta. Ve svém rychlém odhadu to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Po pěti měsících stabilního poklesu tak ceny v zemích platících eurem pokračují druhý měsíc v řadě v růstu. Zpráva obsahuje pouze základní údaje o vývoji cen v eurozóně, nikoli v celé Evropské unii.



Před rokem v únoru spotřebitelské ceny rostly výrazněji, míra inflace v eurozóně tehdy činila 1,2 procenta.



Inflaci podle dnešních údajů Eurostatu drželo v kladných hodnotách zejména další zpomalování poklesu cen energií. V únoru sice vykazovaly pokles o 1,7 procenta, ještě v lednu ale pokles činil 4,2 procenta a v prosinci více než sedm procent. Ceny potravin, alkoholu a tabákových výrobků vzrostly o 1,4 procenta, ceny služeb o 1,2 procenta a ceny průmyslového zboží o jedno procento. To je ve všech případech mírné zpomalení růstu proti lednu.



Mezi státy eurozóny v únoru nejvíce klesaly ceny v Řecku, kde činila deflace 1,9 procenta. Nejrychleji naopak rostly ceny v Nizozemsku (1,9 procenta) a pak v Německu (1,6 procenta).



Inflace přes návrat do kladných hodnot stále zůstává vzdálena cíli Evropské centrální banky (ECB), která usiluje o to, aby se růst cen ve střednědobém výhledu držel těsně pod dvěma procenty. ECB loni podnikla sérii mimořádných opatření na podporu inflace a ekonomiky, která se potýká s negativními dopady krize způsobené šířením nového typu koronaviru.



V lednu sice banka měnovou politiku ponechala beze změny, naznačila však možnost dalších stimulačních opatření, protože výhled se kvůli pokračování pandemie covidu-19 zhoršuje.