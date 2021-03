Po růstu přichází pauza. Čína varuje před bublinou

Jak to vidíte s čínskými akciemi? Osobně nějaké držím. Nedávno se tu mluvilo, že Alibaba spadla na zajímavou cenu, já s tím souhlasím a něco jsem pořídil. Je tam stále potenciál pro růst, mají celkem snadnou monetizaci, investují do dalších start-upů, které mohou vystřelit raketově. Věřím, že hodně bude Alibaba investovat i do AI. Je otázkou, jestli se podaří Číně cíl zdvojnásobení ekonomiky do roku 2035 (nedávno jsem četl, že snad i dříve), ale nepochybuji o tom, že čínské tech má před sebou dlouhodobě ještě spoustu růstu - bez ohledu na úspěchy a problémy. Hodně taky sázím na to, že Čína tzv. kolonizuje penězi chudé země (Afrika, JA) a tam to opět vidím na velký potenciál do budoucna. Podobně jako u koruny dočasné špatné zprávy vnímám jako příležitost dobře nakoupit. Budu rád, když se tu v diskuzi objeví někdo se svým pohledem.

PetMa