Německá centrální banka poprvé od roku 1979 rozpočtu nepřispěje

Německá centrální banka nevykázala za loňský rok zisk, a do německého státního rozpočtu tak poprvé od roku 1979 nepošle žádné peníze. Na vině byly obavy z dopadů koronavirové krize, které Deutsche Bundesbank přiměly vytvářet si rezervy, a miliardová pomoc, kterou všechny centrální banky uvolňovaly na záchranu ekonomiky. Uvedla to dnes agentura DPA.



"Vyšší zajišťování rizik je hlavním důvodem, proč Bundesbank vykazuje za rok 2020 vyrovnaný výsledek," řekl dnes prezident centrální banky Jens Weidmann.



Za rok 2019, který nebyl poznamenán pandemií, centrální banka poslala do státního rozpočtu 5,85 miliardy eur (153 miliard Kč). To byl zároveň nejvyšší dosažený zisk od finanční krize.



Německé ministerstvo financí tradičně plánuje, že mu centrální banka do státního rozpočtu za rok pošle 2,5 miliardy eur. Tak by to mělo být i za letošní rok. Od zavedení eura v roce 1999 vykázala centrální banka zisk pokaždé. Nejvyšší, konkrétně 11,2 miliardy eur, byl v roce 2001.