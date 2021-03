Ministr: Britská ekonomika se vzpamatuje dříve, než se čekalo

Britská ekonomika se vrátí na úroveň před pandemií v polovině příštího roku. To je o šest měsíců dříve, než se původně očekávalo, uvedl dnes ministr financí Rishi Sunak, když představoval návrh státního rozpočtu. Hospodářský výkon ale bude za pět let zhruba o tři procenta slabší, než by byl beze škod, jaké mu zasadil koronavirus, dodal ministr.



Sunak rovněž uvedl, že podle odhadu Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) ekonomika letos vykáže růst o čtyři procenta. Ještě v listopadu úřad předpovídal růst o 5,5 procenta.



Ministr financí slíbil, že udělá "cokoliv bude potřeba", aby provedl zemi - jak doufá - posledními měsíci protikoronavirových omezení. Jedním z takových opatření bude i prodloužení masivního plánu na záchranu pracovních míst o pět měsíců.



Sunak dnes také oznámil nový, státem podporovaný systém půjček pro podniky zasažené pandemií covidu-19. Ten nahradí stávající programy, v jejichž rámci si dotčené podniky vypůjčily zhruba 73 miliard liber (2,2 bilionu Kč). Nový systém nabídne půjčky od 25.000 do deseti milionů liber s 80procentní státní zárukou. Podrobnosti o úrokových sazbách ani kritériích způsobilosti ministr nesdělil, ale podle dřívějších zpráv médií budou nová pravidla pravděpodobně přísnější.



Britská vláda si v příštím finančním roce vypůjčí výrazně více peněz, než odhadovala před několika měsíci. Sunak řekl, že rozpočtový deficit na příští fiskální rok, jenž začíná v dubnu, by měl činit 234 miliard liber. To je 10,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP) země. Odvolal se na nové prognózy OBR. Úřad dříve odhadoval deficit na příští finanční rok na 164,2 miliardy liber, což by bylo 7,4 procenta HDP.