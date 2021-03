DJ i S&P 500 trhají rekordy

Akciové trhy v zámoří začínají týden v zelené barvě. Pozitivní sentiment je vidět hlavně na big tech akciích, v čele s těžkými váhami jako je Inc. (+2,45 %), Inc. (+2,0 %), nebo např. Inc. (+2,05 %).

Nejvýkonnějším sektorem indexu S&P 500 byly utility (+0,9 %), v závěsu se držely nemovitosti (+0,7 %). Naopak klesaly finance (-1,1 %) a energetika (-1,4 %).

Ekonomická nálada ve státě New York měřena indexem Empire State Manufacturing překonala očekávání nastavena na 14,5 bodech. Březnové číslo 17,4 je nevyšší od listopadu 2018.



Index Dow Jones Industrial Average i dnes posouval laťku historických maxim výše. Intradenně jsme se podívali na hodnotu 32.973 bodů, v závěru se DJ pohyboval na 32.952 b. (+0,5 %). Širší S&P 500 také píše nový rekord. Na rozdíl cenového indexu SPX se udržel poblíž nejvyšších denních úrovní i v závěru. Rostl o 6 desetin procenta na 3.968 bodů. Technologický Nasdaq Composite se přehoupl přes 50 denní klouzavý průměr a poskočil na 13.459 bodů (+1,0 %).



Měnový pár eurodolar po tom, co s dostal pod hranici denního pivotu (PP 1,1950), postupně inklinoval k první podpoře (S1 1,1913). Ropa WTI v období otevření amerických trhů padala střemhlav (minima 64,13 USD), po odrazu se dostala až na 65,50 USD. Cena trojské unce zlata má za sebou nezáživnou seanci. Pohybovala se v pásmu 14 USD, v období uzavření akciových burz byla dražší o 2 desetiny procenta (1.731 USD).