UNCTAD: Globální ekonomika letos vzroste o 4,7 procenta

Globální ekonomika by se letos měla zotavit, očkování a expanzivní měnová politika totiž pomáhají napravit škody způsobené pandemií, která zničila více než čtvrt miliardy pracovních míst. Celosvětový hrubý domácí produkt (HDP) by se letos mohl zvýšit o 4,7 procenta po loňském propadu, který byl nejhlubší od druhé světové války. Ve své zprávě to uvedla Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD).



Loni se celosvětový HDP snížil o 3,9 procenta, což podle odhadů vedlo k zániku asi 255 milionů pracovních míst na plný úvazek. Žádný region nebyl ztrát pracovních míst ušetřen, dodává UNCTAD.



Centrální banky na začátku krize rychle reagovaly, aby utlumily finanční šok. Podle UNCTAD to pomohlo zlepšit likviditu a uklidnit investory. Ochota bank pumpovat nové peníze do ekonomiky pomohla k tomu, že finanční trhy se rychle odrazily ode dna, kde byly v březnu a dubnu, a mnoho jich zakončilo rok na nových rekordech.



Země, které bojovaly s pandemií rychlými měnovými, fiskálními a vakcinačními programy letos pravděpodobně zažijí nejsilnější ekonomický růst. Zdravé oživení se čeká v rozvojových i rozvinutých zemích.



Čínská ekonomika by podle UNCTAD měla vykázat letos růst o 8,1 procenta. Pekingu se úspěšně daří zastavit šíření viru a rychle očkovat. Indie a Jižní Korea by se také měly zotavit z poklesu, naproti tomu v případě Brazílie bude návrat k růstu zaostávat za dalšími rozvíjejícími se zeměmi, uvádí podle agentury Bloomberg UNCTAD.



Ekonomika Spojených států by měla vzrůst o 4,5 procenta, podpořena vládním balíčkem pomoci v objemu 1,9 bilionu USD (41,6 bilionu Kč) a odhodláním americké centrální banky (Fed) držet úrokové sazby na rekordním minimum. UNCTAD ale také varuje před riziky zpomalení a hrozbou "covidové bubliny" na americkém akciovém trhu, která může vytvořit riziko finančního propadu.



V eurozóně by se HDP měl v letošním roce zvýšit o čtyři procenta. Na začátku roku však evropské země mohou mít problémy, v závislosti na tom, jaká bude fiskální odpověď na krizi a jak se bude vyvíjet očkovací program. Rychlé očkování v Británii by mělo pomoci britské ekonomice letos k růstu o 4,4 procenta po loňském propadu o deset procent.



Z dlouhodobého hlediska UNCTAD varuje před politikou, která prohlubuje nerovnosti a posiluje finanční nestabilitu. Bez rozhodného posunu by mohlo světové ekonomice trvat více než deset let, než by se dostala na úroveň před pandemií.