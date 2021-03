Senát odmítl povinný podíl tuzemských potravin v obchodech

Senát odmítl povinný podíl tuzemských potravin v českých obchodech. Novelu zákona o potravinách, která měla kvóty zavést již od příštího roku, dnes vrátil Sněmovně s návrhem na vypuštění tohoto sporného návrhu. Do vládní novely se kvóty dostaly ve Sněmovně na základě pozměňovacího návrhu poslanců SPD. Kvóty by se měly vztahovat na obchody s plochou nad 400 metrů čtverečních. Očekává se, že Poslanecká sněmovna kvóty znovu nepodpoří.



Evropská komise varovala, že v případě přijetí kvót se Česko může dočkat z Bruselu žaloby. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna již dříve uvedl, že novela ve sněmovní verzi by narušila soutěžní prostředí nejen v České republice, ale také v Evropské unii.



Vyřazení kvót dnes před senátory podpořil i ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Opatření je podle něj nešťastně napsané, velké části zemědělců a potravinářů by mohlo ublížit a není ani vymahatelné.



Senát odmítl také návrh, aby dozor nad restauracemi a obdobnými stravovacími zařízeními přešel z hygienických stanic na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.



O podobě novely nyní rozhodne Sněmovna. Dostane se k tomu zřejmě až v dubnu. Pokud by chtěla Senát přehlasovat a setrvat na svojí verzi, bylo by zapotřebí alespoň 101 poslanců. Proti kvótám se již dříve vyslovil i premiér Andrej Babiš (ANO), a je tedy pravděpodobné, že poslanci jeho hnutí už je nyní ve Sněmovně nepodpoří.



Zastánci sporného ustanovení argumentují tím, že i koronavirová krize ukázala, jak je žádoucí, aby ČR byla soběstačnější v produkci potravin, které místní zemědělci dokážou vyrobit za stejných či nižších nákladů jako zahraniční. Novinku podpořily například Agrární komora ČR nebo Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků.