Britská centrální banka měnovou politiku nezměnila

Měnový výbor britské centrální banky dnes podle očekávání ponechal úroky i program nákupů dluhopisů beze změn. Základní úroková sazba zůstává na rekordním minimu 0,1 procenta a program nákupů dluhopisů na 895 miliardách liber (27,4 bilionu Kč), oznámila banka po zasedání výboru.



Finanční trhy rozhodnutí čekaly, vzhledem k vývoji ekonomiky, na kterou má vliv prudký pokles počtu nových případů nákazy covidem-19 v posledních měsících a rychlé zahájení očkování.



Do středy v Británii obdrželo první dávku vakcíny více než 25 milionů lidí, což je téměř polovina způsobilé dospělé populace. Pomalu se uvolňují koronavirová omezení a obecně se zvyšuje pravděpodobnost, že se na jaře výrazně zotaví ekonomická aktivita.



Bank of England rovněž uvedla, že se objevují signály, podle nichž se britská ekonomika zotavuje z propadu způsobeného pandemií. Zdůraznila však, že výhled zůstává nejistý. To tlumí spekulace, že by centrální banka mohla brzy svou měnovou politiku zpřísnit.



Centrální banka se pomocí nízkých úroků a rozsáhlých nákupů dluhopisů snaží podpořit ekonomiku, která se potýká s negativními dopady pandemie. Mnoho analytiků dříve očekávalo, že centrální banka bude muset podniknout více opatření na pomoc ekonomice, a případně snížit hlavní úrokovou sazbu pod nulu, aby povzbudila banky k většímu poskytování úvěrů. Rychlý rozjezd očkování ale zlepšil výhled a zmírnil vyhlídky na to, že bude nutné rychle přistoupit k dalším krokům.