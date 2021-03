Jihokorejské konglomeráty chtějí výrazně investovat do vodíku

Pětice jihokorejských konglomerátů chce do roku 2030 investovat celkem 43,4 bilionu wonů (zhruba 845 miliard Kč) do vodíkové technologie. Oznámilo to dnes tamní ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky. Země tak hodlá soupeřit se světovým lídrem, kterým je Evropa, upozornila agentura Bloomberg. Podle prosincového odhadu společnosti IHS Markit vloží Francie, Německo, Itálie, Portugalsko a Španělsko do technologie vodíku v tomto desetiletí úhrnem 44 miliard dolarů (asi 967 miliardy Kč).



Spalováním vodíku se nevytvářejí emise. Při reakci vodíku s kyslíkem v palivovém článku vzniká pouze energie a čistá voda. Technologie je ekologičtější než sluneční či větrná energie a očekává se, že bude nakonec hrát klíčovou roli v globálním energetickém mixu. Přesto je tato technologie stále v plenkách a než bude tržně udržitelná, vyžádá si velké investice.



Jižní Korea plánuje do konce roku zdvojnásobit počet čerpacích stanic pro vodíková vozidla na 180. S budováním těchto stanic počítá i jihokorejská automobilka Hyundai, která chce zvýšit i výrobu aut poháněných vodíkem.



Konglomerát SK Group, který vlastní největší jihokorejskou rafinerii ropy, chce do období let 2023 a 2025 postavit dva největší závody na výrobu šedého a modrého vodíku. Šedý vodík je z fosilních paliv a při jeho výrobě vzniká oxid uhličitý. Pokud zařízení tento plyn zachytí, produkt se nazývá modrý vodík. Získaný vodík má pak pohánět vozový park společnosti.



Cíl uhlíkové neutrality si stanovila společnost Posco, která chce při výrobě oceli používat vodík. Energetická společnost Hanwha Energy loni postavila závod na výrobu vodíkových palivových článků o výkonu 50 megawattů (MW). Loňská investice skupiny SK v objemu 1,5 miliardy dolarů do americké společností Plug Power, která se zabývá systémy vodíkových palivových článků, zatím patří k nejvyšším v tomto odvětví.



"Jižní Korea bezpochyby stojí spolu s Evropany v čele vodíkové ekonomiky," uvedl Alex Klaessig ze společnosti IHS Markit. Americká analytická společnost IEEFA upozornila, že v plánu Jižní Koreje chybí zelený vodík, tedy jeho nejčistší forma, která se vyrábí pomocí energie z obnovitelných zdrojů.



Jižní Korea se na technologii vodíku začala soustředit, když si po Číně a Japonsku nastavila cíl uhlíkové neutrality. Té chce dosáhnout do roku 2050. Podle plánu Green New Deal, který Soul představil loni v červenci, Jižní Korea do roku 2025 ztrojnásobí množství elektřiny získané z obnovitelných zdrojů. V současné době má polovina elektřiny v zemi původ v uhlí a jádru.