Výrobce aut na vodíkový pohon Hyzon Motors jde na burzu

Americká společnost Hyzon Motors, která vyrábí nákladní auta na vodíkový pohon, se chystá vstoupit na burzu. Využije k tomu firmu specializovanou na akvizice, takzvaný SPAC. Podmínky akvizice tento start-up ohodnocují asi na 2,7 miliardy dolarů (více než 57 miliard Kč).

Hyzon se tak zařadí vedle výrobců elektromobilů, kteří ke vstupu na burzu využívají právě podnik specializovaný na akvizice. Je to pro ně rychlejší a zpravidla i levnější než primární veřejná nabídka akcií (IPO). V případě Hyzonu je to společnost Decarbonization Plus Acquisition.

Na burzu se v letošním roce chystá prostřednictvím SPAC vstoupit i provozovatel dobíjecích stanic EVgo Services, stejně jako společnost Faraday Future, která vyvíjí elektromobily. Zájem investorů o výrobce ekologičtějších aut nabral na intenzitě, když v červnu vstoupil na trh americký start-up Nikola. I v jeho případě to bylo pomocí takzvaných SPAC, konkrétně fúzí s veřejně obchodovanou společností VectoIQ Acquisition. Nikola tehdy negenerovala výrazný příjem, i tak se ale její tržní hodnota vyšplhala až na 28,8 miliardy USD. Současná valuace je kolem 9 miliard.

SPAC, z anglických slov Special Purpose Acquisition Companies, je prázdná firma založená jen pro účely akvizice. Vydá nejprve akcie v rámci IPO, vstoupí na burzu a pak hledá vhodný cíl k převzetí. Investoři, kteří si akcie SPAC koupí, nevědí, jaký podnik firma nakonec převezme. V posledních měsících firem SPAC přibývá rychlým tempem.

Společnost Decarbonization Plus bude převzetí Hyzonu financovat částkou 400 milionů dolarů vybranou od investorů. Peníze poskytnou i firmy, které se specializují na správu majetku, jako je či Riverstone Energy. Transakce by měla přinést hrubý výtěžek asi 626 milionů dolarů (více než 13 miliard Kč).

Společnost Hyzon má sídlo v Rochesteru ve státě New York a založena byla v loňském roce, jako nová součást mateřské firmy Horizon Fuel Cell. Ta vznikla v roce 2003. Hyzon vyrábí nákladní a užitková vozidla s vodíkovým pohonem a nulovými emisemi.

Technologie společnosti Hyzon v roce 2019 poháněla více než 400 vozidel. Loni firma expandovala do Evropy, ústředí a výrobní závod má v Nizozemsku. Do roku 2023 by chtěla na trh dodat přes 5000 nákladních aut a autobusů poháněných palivovými články.

Akcie Decarbonization Plus rostly v americkém premarketu až o 7 % a v předešlých dvou seancích přidaly 29 %.

Zdroje: ČTK, Bloomberg