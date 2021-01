Summary: Plug Power si otvírá cestu na asijský trh

Akcie amerického výrobce vodíkových palivových článků Plug Power dnes vylétly prudce nahoru po oznámení, že společnost vstupuje do strategického partnerství s jihokorejským konglomerátem SK Group. Cílem je akcelerovat nasazení vodíku jako alternativního paliva na asijských trzích. V rámci toho SK Group investovala do Plug Power cca 1,5 mld. USD koupí 51 mil. kusů akcií za cenu 29,3 USD (cca 10% podíl na celé společnosti). Cena akcií se před oznámením pohybovala kolem 35 USD, teď je na 45 USD. Zároveň se do budoucna plánuje vytvoření joint-venture v Jižní Koreji.

Pro Plug Power se určitě jedná o velký úspěch, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé, dostal poctivé razítko kvality od obřího konglomerátu, který jej pokládá za spolehlivého obchodního partnera. Za druhé, asijský trh má již dlouhou dobu zacíleno na vodík jako primární alternativní zdroj energie (západní vyspělé země se spoléhají spíše na baterie). Je to vidět i z jihokorejského vládního plánu Hydrogen Economy Roadmap 2040, který do roku 2040 počítá s vybudováním komplexní vodíkové energetické infrastruktury.

Na druhou stranu, 30% růst již tak cenově napálených akcií musí zvednout nejedno obočí. Společnosti Plug Power nechybějí velká slova, ale konkrétní činy jaksi není vidět. Tržby dosáhly v posledním představeném kvartálu pouhých 100 mil. USD a nepokryly ani variabilní náklady. Počet prodaných jednotek byl jen 3700 kusů a z prudce rostoucího stavu pohledávek (110 mil. USD; +360% yoy!) se zdá, že společnost tlačí na prodeje možná až příliš výhodnými kupními podmínkami (například dlouhá splatnost faktur). Ve včerejší zprávě se Plug Power pasuje do role společnosti, která prokázala škálovatelnost tohoto byznysu (jinak řečeno, že dosahuje výnosy z rozsahu). Při pohledu na 20 let čistých ztrát (Plug je na burze od roku 2000) si však nejsme jisti, o jaké škálovatelnosti to management mluví.

Trh se však takovýmto škarohlídstvím jen tak rozhodit nenechá a akcie vysílá nahoru o více než 30 % (tržní kapitalizace je na 15 mld. USD).

Nás těší, že i díky Plug roste také náš krátkodobý investiční tip – ETF Global Clean Energy UCITS (IQQH) roste o bezmála 8 %.

Alibaba (Investiční tipy)

Včerejší 5% pokles Alibaby pokračuje dnes dál. Společnost se přesunula přímo do centra geopolitické palby mezi USA a Čínou poté, co americká administrativa údajně zvažuje její zařazení (spolu s Tencent) na investiční černou listinu kvůli údajnému propojení s čínskou armádou. Akcie by v tom případě čekalo stažení z newyorkské burzy (pravděpodobně by se obchodovaly dál přes OTC trhy). Zprávu jako první publikoval The Wall Street Journal. Na tuto listinu se zatím dostaly jen menší a méně obchodované tituly, například nedávný nebo China Telecom. Zařazení těchto dvou těžkých vah, čítajících kombinovanou tržní kapitalizaci 1,3 bil. USD, by vody rozhodně rozvířilo víc. A to i z toho důvodu, že počet jejich amerických investorů je mnohem vyšší. Plány na zařazení pořád nejsou finální a my doufáme, že nová mírnější administrativa nastoupí dřív, než k tomu kroku skutečně dojde.

Akcie dnes klesají o 2,5 %.