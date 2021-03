Spotřebitelská důvěra v Německu se druhý měsíc zlepšuje, zejména díky uvolnění pandemických omezení na začátku března. Výhled ale kalí nedávné rozhodnutí vlády tato opatření prodloužit. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil institut GfK. Jeho index spotřebitelské nálady na duben podle předběžných dat vystoupil na minus 6,2 bodu z minus 12,7 bodu v předchozím měsíci.



Údaj za březen GfK zpřesnil směrem k příznivějším číslům. V předběžné zprávě udával hodnotu minus 12,9 bodu.



Nejnovější údaje jsou nejlepší od listopadu, kdy Německo zavedlo částečnou uzávěru, aby zmírnilo nastupující druhou vlnu epidemie. Je také lepší než odhady analytiků, kteří hodnotu indexu v anketě agentury Reuters odhadovali na minus 11,9 bodu.



Kancléřka Angela Merkelová se se zemskými premiéry v noci na úterý po složitém jednání dohodla, že velikonoční svátky od 1. do 5. dubna využije Německo ke krátkodobé uzávěře. Ve středu ale plánovanou velikonoční uzávěru označila za chybu a řekla, že se zavádět nebude.



Německo se potýká s třetí vlnou pandemie. Za poslední den tam přibylo nejvíce nakažených od 14. ledna. Karanténa v zemi byla zatím prodloužena do 18. dubna.



"Další tvrdá uzávěra vážně naruší spotřebitelské klima a současné zlepšení zůstane jen přechodným zábleskem," uvedl analytik GfK Rolf Bürkl. Trvalejší oživení na sebe podle něj ještě nechá čekat, což pro obchodníky a výrobce znamená další těžké časy.



Německá vláda předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce zvýší o tři procenta po loňském propadu o 4,9 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.