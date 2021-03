Wall Street se prohnala vlna blokových prodejů. Credit Suisse s Nomurou varují před ztrátami

Akcie největší japonské investiční banky Holdings se dnes propadly o rekordních více než 16 % a akcie ztrácely přes 13 %, nejvíce od loňského března. Obě banky varovaly před potenciálně významnými ztrátami za nejmenovaným klientem, který podle druhé z nich nevyslyšel výzvy na dorovnání kapitálu, takzvaným margin calls. Už v pátek se trhy přehnala vlna blokových obchodů za 20 miliard dolarů. Záhadným prodejcem prý byla společnost Archegos Capital Management a řada velkých světových bank teď zjišťuje, jak moc je tomuto dění vystavena. Hlavní americké akciové indexy v napjatě očekávaném úvodu obchodování klesly.

Archegos Capital Management je family office se sídlem v New Yorku, za kterou stojí Bill Hwang, někdejší obchodník Tiger Management. Firma prý minulý týden nedokázala vyslyšet maržové výzvy na dorovnání finančních prostředků na svých účtech. Následovala nucená likvidace pozic za více než 20 miliard dolarů. Prodávaly se akcie čínských technologických gigantů a amerických mediálních firem. Zacloumalo to akciemi firem jako ViacomCBS nebo Discovery, které se v pátek propadly o 27 %. Čínské firmy Baidu a Tencent, které jsou listované v USA, ztrácely už v průběhu týdne, v případě druhé z nich se propadly až o skoro 49 % v porovnání se závěrečnou cenou z úterka.

, která varovala před významnými ztrátami ve své americké dceřince, dnes kvůli propadu svých akcií v Tokiu ztratila zhruba 3,2 miliardy dolarů tržní hodnoty. Firma tvrdí, že její pohledávky za nejmenovaným klientem dosahují zhruba 2 miliardy dolarů, a podle zdrojů je tímto klientem právě Archegos.

Ani jméno nesdělila a omezila se na vyjádření, že po nevyslyšených maržových výzvách na jistý americký hedgeový fond likviduje svoje pozice. Podle této švýcarské banky, která se teprve zotavuje ze skandálu kolem Greensill Capital, je přesnou částku nyní obtížné vyčíslit. Mohla by být ale významná a „zásadní pro naše výsledky za první čtvrtletí“. Podle dvou zdrojů, na které se odvolává Reuters, by ztráta mohla dosahovat minimálně miliardu dolarů a podle jednoho z nich by mohlo jít dokonce o čtyři miliardy dolarů. Stejnou částku zmínily i Financial Times.

Hlavním brokerem pro Archegos je banka , která také spolu s jinými bankami řídila páteční prodej pozic Archegos prostřednictvím blokových obchodů. O případných ztrátách pro tuto banku není aktuálně nic známo a Morgan se k věci odmítla vyjádřit, uvedl Bloomberg. Její akcie v úvodu newyorského obchodování klesly o 2,8 %. Zasaženy jsou dnes i akcie jiných bank, Deutsche ztrácela 5 % a UBS 3,8 %.

byla podle zdrojů mezi prvními, které začaly svoje pozice související s Archegos redukovat. Banka už ale prý sdělila svým akcionářům a klientům, že veškeré ztráty plynoucí z likvidace obchodů za family office Archegos Capital nebudou pravděpodobně významné.

Margin call je situace, kdy makléřská společnost vyzve klienta, aby na svůj účet doplnil další peníze. Děje se to tehdy, pokud klient obchoduje s penězi vypůjčenými od makléřské společnosti. V takovém případě za vypůjčené peníze ručí hodnotou portfolia, pokud ale hodnota portfolia klesne tak, že už na krytí úvěru nestačí, musí klient chybějící peníze dodat. Jestliže to neudělá, začne makléřská společnost jeho investice z portfolia rozprodávat, aby minimalizovala riziko ještě větších ztrát. Patrně to se stalo i nyní v případě a dalších bank, které uvedenému hedgeovému fondu půjčily peníze na obchodování.

Celý případ podle Bloombergu upozorňuje na tajemný svět obchodů s pákami, které zprostředkovávají některé z největších bank na Wall Street, podotkl Bloomberg. Systémové riziko podle investorů v tomto okamžiku zřejmě nehrozí. Je ale otázkou, zda už prodej problémových pozic skončil – nebo čekat další výprodeje. Podle japonských činitelů, které citoval Bloomberg, drží Nomura stále pozice, které by mohly být adeptem na uzavření.

