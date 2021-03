Rozbřesk: Přijde náznak dobré kondice českého průmyslu? Špunt v Suezu povoluje

Nejenom finanční trhy uklidnila minulý týden umírněná rétorika ČNB, která dala jasně najevo, že ke zvyšování úrokových sazeb přistoupí teprve tehdy, až bude zvládnuta pandemie v ČR a dojde i k oživení ekonomiky. Předběžné indexy nákupních manažerů z Německa pak ukázaly, že minimálně naše nejbližší okolí vytváří příznivé podmínky pro návrat konjunktury už nyní, a tak jen zbývá doma zvládnout pandemii a postupně se vracet do dřívějších kolejí. Plán rozvolňování asi ještě tento týden nespatří světlo světa, nicméně po Velikonocích by se mohlo ukázat, že si ČR může dovolit učinit první kroky na cestě k normálu. V první fázi nicméně půjde nejspíše o návrat žáků a studentů do škol a o odstranění restrikcí ve službách půjde teprve až v druhém sledu. V každém případě pandemická čísla zůstanou i nadále v centru pozornosti.



Tento týden nás čekají výsledky indexu nákupních manažerů v průmyslu, které by mohly přece jen dopadnou lépe než ukazatele důvěry minulý týden. Ty totiž byly nejspíše ovlivněny obavou z diskutovaného lockdownu v průmyslu, který měl v době svátků zastavit část tohoto odvětví s cílem dalšího potlačení pandemie. K zastavení průmyslu nicméně nedojde, a o to větší pozornost si proto zaslouží potvrzení pozitivního trendu zakázek, který už ukázaly předchozí průzkumy. Ve stejný den pak přijde na řadu celá série PMI za nejvýznamnější země eurozóny, která by měla potvrdit předběžná čísla z uplynulého týdne. I nadále se totiž ukazuje zásadní vliv pozitivně naladěného německého průmyslu, který se těší vysokým zakázkám nejenom z Asie. Trhy jsou v tomto směru naladěny velmi pozitivně, což potvrzují konsensy v blízkosti hranice šedesáti bodů, v případě Německa dokonce daleko za touto úrovní.



Tuzemský dluhopisový trh čekají ve středu tři další emise státních dluhopisů, které mají přispět k budování likvidní rezervy na krytí schodku státního rozpočtu a dluhové služby. Už ve čtvrtek přijde na řadu výsledek státního rozpočtu, kde se ukáže, jak dopadl samotný deficit, ale i jak se vyvíjejí jednotlivé příjmy (včetně těch evropských) a výdaje státu. Celkově mohou tato čísla dát trhu indikaci, pod jakým tlakem se hospodaření státu asi nachází, nicméně jasněji o tom, jak hluboko může letošní deficit skončit, bude až v létě.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna v průběhu pátku posilovala a dostala se tak zpět pod hranici 26,10 EUR/CZK. Tento týden bude dál sledovat především dění na zahraničních trzích, nicméně stranou pozornosti nezůstanou ani domácí události. V první řadě půjde o to, zda se potvrdí dosavadní pozitivní trend ústupu pandemie patrný zejména v uplynulém týdnu. Ve čtvrtek pak přijdou na řadu březnové výsledky indexu nákupních manažerů v průmyslu, který by podle vzoru těch německých mohl rovněž dopadnout pozitivně. Ve stejný den se pak trhy dozví ještě i výši deficitu státního rozpočtu, který bude zajímat především dluhopisový trh.



Zahraniční forex

Výborná čísla z německého průmyslu zjevně nestačí na to, aby zabránila dalšímu sestupu eurodolaru. Rozšiřující se úrokový diferenciál na delším konci výnosové křivky nahrává i nadále silně dolaru, a tak výborná evropská čísla, jakým bylo např. v pátek německé Ifo, mnoho nezmůžou.



Předvelikonoční týden bude sice poměrně hektický, neboť na pořadu budou důležitá data z amerického trhu práce (za březen). Dá se přitom očekávat velmi silný výsledek, který může tlačit výnosy amerických dluhopisů (i dolar) výše.



Ropa

Zdá se, že v Suezkém průplavu úspěšně pokračují práce na uvolnění tankeru, který zde kanál ucpal minulý týden. Jak se dalo očekávat tyto zprávy o blížícím se znovu-zprovoznění této strategické cesty mají negativní vliv na ceny ropy.



Akcie

Závěr minulého týdne se americkým trhům podařil, když index S&P 500 posílil o 1,7 %. Vzhůru táhl sektor energií (+2,6 %). V zeleném se pohybovaly i akcie finančního sektoru (+1,7 %). Dařilo se i polovodičům, když všechny společnosti v tomto indexu v pátek alespoň lehce narostly. Největší zisky si ale připsali akcionáři producentů výrobních linek Applied Materials (+7,4 %) a ASML (7,1 %).