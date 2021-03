Mobilita a ekonomika nahoru, ropa k 80 dolarům

Na trhu s ropou se opět objevují obavy z nadbytečných zásob, k tomu se zdá, že doprava v Suezském kanálu se začíná opět hýbat. Tak na Yahoo Finance uvedli rozhovor s odborníkem na ropné trhy Stephenem Schorkem z The Schork Report. Ten míní, že podle řady ukazatelů se situace na těchto trzích výrazně zlepšila – ve srovnání s tím, jak špatně na tom byly v minulém roce. Zlepšila se také rovnováha mezi nabídkou a poptávkou, a to zejména díky omezení nabídky ze strany významných producentů. Jaký by mohl být další vývoj?



Trhy budou podle experta dál pokračovat v hledání nové rovnováhy. Ceny se nyní pohybují na úrovních roku 2019, tedy v období silného ekonomického růstu, kdy „ještě nikdo neslyšel o covidu“. Takže se nedá vyloučit, že by ceny krátkodobě poněkud korigovaly. Třeba ale predikuje, že ceny ropy by se měly pohybovat k 80 dolarům za barel, což Schork komentoval s tím, že podle jeho názoru se začne projevovat doposud zadržovaná poptávka po ropě. Odhad banky mu tak zní rozumně jako horní hranice toho, kam by se ceny mohly posunovat.



Martijn Rats z hovořil o ropě na Bloomberg Markets. Uvedl, že je dost složité odhadovat aktuální spotřebu této komodity ve světě. Ví se ale například, že rafinérie využívají své kapacity podobně jako před pandemií. Pozitivním signálem může být také vývoj v Izraeli, tedy v zemi, která podle analytika nyní slouží jako dobrý ukazatel toho, co se děje ve společnosti a ekonomice ve vztahu k vakcinaci. A Izrael konkrétně ukazuje, že existuje jen velmi malá časová prodleva mezi vakcinací a růstem mobility.



Pokud je teď Izrael relevantním příkladem i pro další vyspělé země, můžeme být podle experta velmi optimističtí ohledně vývoje ve druhé polovině roku. Rats k tomu dodal, že podle něj je nyní na trhu s ropou znatelný převis poptávky nad nabídkou a ten by se mohl ještě prohloubit s tím, jak se začne zvedat mobilita a ekonomika. Dopad na ceny ropy pak bude záviset na chování zemí OPEC, protože americká těžba z břidlic není schopná zareagovat tak rychle a její kroky by se projevovaly spíše v roce 2022.



Morgan Stanley čeká, že ve třetím čtvrtletí se budou ceny ropy Brent v průměru pohybovat kolem 70 dolarů za barel. Může ale dojít k přestřelení a ve výsledku tak banka předpovídá podobný vývoj, o jakém hovořil Schork. Co kdyby na trh dorazily dodávky z Íránu? Prostor pro růst na nabídkové straně trhu tu podle analytika je, včetně vyšších dodávek z Íránu. Záleželo by ale na tom, kdy by k tomu došlo. Jestliže na konci roku, trh by vyšší dodávky lehce vstřebal. Pokud již v létě, dopad na ceny by mohl být znatelnější.



Zdroj: Yahoo Finance, Bloomberg Markets, Youtube

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">