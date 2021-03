Co bude s trhem s ropou?

Co se nyní děje na trhu s ropou? Na tuto otázku odpovídal na Yahoo Finance ředitel texaské ropné společnosti King Operating Corporation Jay Young. Podle jeho názoru mohou jít ceny ropy nahoru, ale ne tak prudce, jak někteří předpovídají. Jeho firma se proto zaměřuje pouze na takové projekty, které pro svou rentabilitu nevyžadují výrazně vyšší ceny ropy.



Young pokračoval s tím, že frakování a těžba z břidlic takové ceny ropy potřebují, a tudíž to není cesta, kterou se jeho společnost vydává. „Nemyslím si, že se ceny ropy dostanou někam na 100 dolarů. Na to jsou Rusko a Saúdská Arábie příliš chytří,“ dodal Young. Stejně tak ale nyní nevnímá žádné faktory, které by měly držet ceny ropy na velmi nízkých úrovních.



Ředitel uvedl, že ruský prezident Putin podle svých slov „chce nahradit každý barel ropy těžený v USA z břidlic“. To podle Younga ukazuje, že Rusko a podobné země nechtějí mít cenu ropy na takových úrovních, aby to bylo atraktivní pro alternativní těžbu. Naopak ji chtějí udržet na úrovních, na kterých by si držely vyšší podíl na trhu. Jde o země, které jsou na těžbě a exportu ropy do značné míry závislé, a tudíž pro ně jde o významné téma.



„Nechtějí, aby se cena dostala na 100 dolarů, protože pak se začne těžit i tady a ropa se bude kupovat odsud a ne od nich. Dovedu si představit, že se ceny budou v následujících 3 – 5 letech pohybovat mezi 60 – 80 dolary,“ uvedl Young s tím, že je možnost růstu nad 80 dolarů, ale on je z popsaných důvodů „radši konzervativnější“.



Podle ředitele po zmíněném 3 – 5letém období ovlivní ceny ropy to, že ekonomika „zezelená“, ale k úplné obnovitelnosti se nedostaneme. Není ale pravda, že i rozmezí 60 – 80 dolarů je pro americkou těžbu pozitivní? Young odpověděl, že třeba pro jeho společnost ano, ale pro zadlužené firmy tomu tak být nemusí. Jde ale celkově o „zdravé prostředí“. Soudí tak na základě více než stoletých zkušeností jeho rodiny s vedením ropného byznysu a zkušenostmi s řadou cyklů, kdy vysoká cena ropy vedla k expanzi těžby a následně ke kolapsu cen.



„Když se ceny dostaly nad 100 dolarů, najednou se do odvětví nahrnulo plno lidí, včetně těch, kteří neměli s ropou nic společného. Bylo to bláznivé,“ zavzpomínal na závěr rozhovoru Young s tím, že v současném prostředí může řada firem stále vydělávat pěkné peníze. Následující graf ukazuje vývoj cen ropy od počátku roku 2019. Po propadu a následném zotavení trhu v minulém roce se ceny nyní pohybují zhruba na úrovních roku 2019:





