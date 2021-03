Nakolik úmrtí Petra Kellnera změní mocenskou mapu Česka? PPF povede Ladislav Bartoníček

Obchodní, ale i politické vztahy v Česku výrazně zasáhne smrt nejbohatšího Čecha, většinového majitele skupiny PPF Petra Kellnera. Uvádějí to české servery ve svých dnešních komentářích k úmrtí podnikatele. Média připomínají úzké vazby Kellnera s vlivnými politiky v Česku. Kellner zahynul v sobotu v aljašských horách při leteckém neštěstí. Řízením veškerých aktivit ve skupině PPF byl místo zesnulého hlavního akcionáře Petra Kellnera dnes pověřen Ladislav Bartoníček, jeden z jejích akcionářů. PPF to oznámila ČTK v tiskové zprávě bez dalšího upřesnění.

Kellner zemřel v sobotu při zřícení vrtulníku na Aljašce. Společnost konstatovala, že na jejím běžném každodenním fungování se odchodem zakladatele nic nemění. Jednotlivé společnosti skupiny PPF řídí profesionální týmy manažerů. Skupina jako celek má vypracovaný systém řízení svých investičních projektů, uvedla zpráva. "PPF bude pod vedením Ladislava Bartoníčka pokračovat ve svých investičních projektech v souladu s plány a vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvořil Petr Kellner," zdůraznila firma.

Bartoníček (56) nastoupil do PPF investiční společnosti jako výkonný ředitel v roce 1991. Od roku 1996 do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny. V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva PPF Holdingu, který patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě a vznikl jako společný podnik PPF a Assicurazioni . Generálním ředitelem holdingu byl do března 2013. Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti Sotio, která patří do skupiny PPF. Od roku 2018 je ve skupině odpovědný za telekomunikace.



Akcionářem PPF je Bartoníček od roku 2007. Nyní vlastní 0,535 procenta akcií, Kellner 98,23 procenta. Stejný podíl jako Bartoníček má i současný generální ředitel Home Creditu Jean-Pascal Duvieusart.

Média: Jak bude přepsána mocenská mapa Česka?



"Nečekaná smrt multimiliardáře Petra Kellnera může úplně změnit po léta budované byznysové a vlivové vazby, a v důsledku toho fakticky přerýsovat mocenskou mapu v zemi," píše se v komentáři na serveru iDnes.cz. Svět byznysu i politiky nyní podle serveru ovládnou chaos a obavy, co po Kellnerově smrti nastane. "Petr Kellner sice do české politiky přímo nevstoupil, i tak ji ale ovlivňoval," uvádí server Deník N. "Politikou v zemi postupně hýbali (prezident Václav) Klaus, (prezident Miloš) Zeman či (premiér Andrej) Babiš. Ale pak tu byl ten, který hýbal jimi," píše o Kellnerovi server Aktuálně.cz.



"Byl, spolu s dalšími, na začátku oligarchizace celé společnosti, prorůstání byznysu, financí, médií a politiky. Jeho důležitý byznys v Číně a Rusku bez diskusí ovlivnil politickou orientaci Hradu, politiku všech azimutů, jak rád říká pan prezident, který všechny azimuty namířil na Východ," uvádí o Kellnerovi Forbes.



"Vzhledem k tomu, jak aktivně sám Kellner řídil strategii celé skupiny (PPF), bude obtížné nějak navázat, najít nový mozek firmy," uvádí iDnes.cz. Chaos v byznysu po Kellnerově smrti se pak podle médií přenáší do politické sféry. "Moc skupiny je tak velká, že hladká výměna jejího lídra je pro Česko v některých ohledech i podstatnější než to, kdo na podzim vyhraje sněmovní volby," píše Aktuálně.cz. "Zatímco v PPF nyní drží smutek, na mnoha místech od ministerstev až po řadu finančních skupin zavládla spíše nervozita. Kellnerovo impérium se za několik let v Česku tak zavrtalo do základní infrastruktury státu, že jakákoliv změna kurzu je zásadní po celou zemi," uvádí server.



"Kellner na rozdíl třeba od 'kolegy' (premiéra a bývalého majitele holdingu Agrofert) Andreje Babiše nikdy neusiloval o aktivní vstup do politiky, fakticky v ní ale i on výrazně působil, i když jen zprostředkovaně. Což jeho faktický vliv nijak neumenšovalo," doplňuje server iDnes.cz. Podle komentáře měl Kellner nadstandardní vztahy s prezidenty Václavem Klausem i Milošem Zemanem i s dalšími vlivnými politiky z různých stran.



Na úzké vztahy Kellnera s čelnými politiky upozorňuje i Deník N. "Každý podobně rozsáhlý byznys, jako provozuje PPF, se nutně musí protínat s politikou. U aktivit zesnulého Petra Kellnera to ale platilo v míře, která není ani u velkých hráčů obvyklá. Investiční skupina financovala institut bývalého prezidenta Václava Klause a její poslední výroční zprávy Kellner využil pro hodnotové a politické apely," uvádí server.



Přitom o konkrétních politických postojích Kellnera se po řadu let mnoho nevědělo. "O svých politických postojích se veřejně vyjadřoval minimálně, nedával rozhovory k aktuálnímu dění a držel se stranou veřejného zájmu," píše Deník N. "Možná - soudě podle těch posledních vzkazů z výročních zpráv o kořenech v Česku, o svobodě a zodpovědnosti - byl připraven, to měnit. To už se nedozvíme. V každém případě ale víme, že jeho vliv na českou politiku i společnost byl ohromný – a přitom, bohužel, zůstal skrytý," uvádí Forbes.

Připomeňme některá slova a vyjádření Petra Kellnera

O životě:



"Mám to hodně spojené: Kellner a PPF. Jednou bych chtěl, aby se na PPF koukalo jako na firmu, která to někam dotáhla. Ve smyslu: to je ta naše evropská firma. Aby mohli být lidé pyšní, nejen ti z PPF. Může to znít nabubřele, musí se pro to dělat hodně propagace, což já neumím a nechci." (MfD, 1. června 2007)



"Nechci vypadat populisticky, ale život není o miliardách. Určitě bych chtěl méně pracovat. Ale v zásadě plánuju, že budu další roky aktivně pracovat. I když si už od třiatřiceti slibuju, že si dám příští rok pauzu, ale zatím jsem se k tomu nedostal." (MfD, 25. června 2004)



"Skoro všechny sporty mám oblíbené. Hrozně rád se hýbu. Počínaje tím kitem přes to, že vezmu batoh a jdeme někam na hory. Taky snowboard. Ale na tom už teď jezdí každý." (MfD, 1. června 2007)



O práci a podnikání:



"Moje práce není taková, že bych seděl a něco sepisoval. Přemýšlím, vymýšlím, bavím se s lidmi. Zní to velmi pohodově, ale zase tak snadné to samozřejmě není. Musíte probírat jednotlivé věci krok za krokem, snažit se posouvat jednotlivé projekty kupředu. Můj normální pracovní den, to jsou dvě tři schůzky a spousta přemýšlení." (MfD, 1. června 2007)



"Nejraději mám ten pocit, jak se mozek zapne a zvyšuje otáčky. Musíte to znát sami. Když odjedete na dovolenou a na týden vypnete, funguje vám v pondělí po dovolené mozek stejně rychle jako před ní? ... Nikdy. A skvělé je, že pak cítíte, jak ten mozek zrychluje. Během toho jednoho dne cítíte, jak se nastartuje a zrychluje. To je to, co mám rád, když se sedí a vymýšlí. A nově, a nově a jinak a znovu. Úžasný pocit." (MfD, 12. ledna 2009)



"Náš příběh je totiž do jisté míry i částí příběhu České republiky, respektive budování tuzemského kapitalismu. Za ta léta prošly PPF a jejími společnostmi tisíce nebo spíše desítky tisíc lidí. Zažili jsme společně úspěchy, ale i zklamání a nezdary. Když se ohlížím, vidím kromě velké pracovitosti a osobního nasazení především to, že jsme se vždy snažili jít svou vlastní cestou, přemýšleli vlastní hlavou a nepodléhali nejrůznějším módním trendům." (Výroční zpráva PPF za rok 2015)



O politice:



"Jsem takový skeptický eurooptimista. To znamená na jednu stranu, že i pro lidi z východní Evropy je strašně příjemné přiřadit se k něčemu takovému. Na druhou stranu se bojím přílišného svazování - pejorativně řečeno - z Bruselu. Ale možná je to tím, že tomu pořádně nerozumím." (MfD, 25. června 2004)



"S krizí rozhodně vzroste moc politiků. Politici fakticky reprezentují jen vybrané daně od konkrétních lidí. Důležité je, aby si to pořád uvědomovali. Někdy se to bohužel v jejich mysli rozpojí a říkají si: to jsou moje peníze. Politici, kteří takto nepřemýšlejí, by měli být na celém světě. Ale nejsou." (MfD, 12. ledna 2009)



"Pro moji generaci jsou svoboda, pracovitost, podnikavost a úcta k tradicím základními principy, na nichž jsme formovali své názory a postoje. To jsou také hodnoty, díky kterým jsme mohli vytvořit náš byznys a vybudovat firmy po celém světě. Dnešní západní společnost, a zejména Evropa, je ale stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot. Novodobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu, kreativitu a kritické myšlení. Věřím ale, že česká společnost, která tradičně stojí především na umu a pracovitosti zdejších lidí,v takovém světě obstojí." (Výroční zpráva PPF za rok 2018)



"Za dobu existence PPF ještě nikdy nebyl tak velký rozdíl mezi světem, který naše výroční zpráva popisuje, a světem, v němž se nachází. V roce 2019 se světu ještě dařilo... Pandemie všem bez rozdílu ukázala relativitu věcí, které jsme považovali za zásadní a neměnné. Díky tomu teď všichni víc přemýšlíme o tom, co je v životě skutečně důležité. Rodina,děti, zdraví, svoboda." (Výroční zpráva PPF za rok 2019)