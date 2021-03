Spojování Home Creditu s Monetou se nezastaví, myslí si ředitelka PPF Jirásková

Finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková nečeká, že se v souvislosti s úmrtím Petra Kellnera zastaví případné spojování Home Creditu s Monetou. Uvedla to v rozhovoru pro dnešní Hospodářské noviny. PPF je podle Jiráskové připravena fungovat naplno dál. "Jestli to bude lehčí, to určitě nebude. Ale jsme připraveni," řekla. Většinový majitel PPF zemřel o víkendu při nehodě vrtulníku v aljašských horách.



PPF se vrátila k plánu spojení s Monetou letos v lednu. Po vypořádání transakce by PPF měla vlastnit přes 28 procent akcií banky. Spojením Monety a Air Bank může vzniknout podle počtu klientů třetí největší banka na českém trhu po České spořitelně a ČSOB. Představenstvo Monety dospělo jednomyslně k závěru, že návrh PPF na odkoupení části akcií Monety je v souladu se zájmy banky a jejích akcionářů.



Jirásková na dotaz HN, zda se zastaví případné spojování Home Creditu s Monetou, odpověděla, že to nečeká. "Šéf by to tak nechtěl. Řešíme ale například technickou stránku, jak postupovat, když některé dokumenty potřebné v této oblasti míří až na konečné vlastníky firem," dodala.



Finanční ředitelka také uvedla, že PPF má nastavené detailní procesy řízení a rozhodování, v 99 procentech případů se rozhodují manažeři sami. "Petr Kellner zasadil a nechal vyrůst mohutný strom s hlubokými kořeny. Nejsme bezzubí, takové riziko by náš majitel nikdy nedovolil," zdůraznila.



Jirásková v rozhovoru zmínila, že Kellner se zhruba před dvěma lety začal stahovat z operativy. "PPF je aktuálně nejsamostatnější z hlediska manažerského vedení, jaká kdy byla. Petr Kellner to tak chtěl, možná to bylo i věkem a tím, že chtěl žít trochu jinak," řekla HN. Kellner podle ní postavil seniorní manažerský tým, o němž věděl, že když nebude chtít on sám rok přijít do práce, tak to bude možné. PPF podle ní bude po úmrtí majitele jiná, v příštích měsících pojede ve stejném obsazení. "Jsme velká nadnárodní skupina, která se může zastavit na den či na dva. A pak se zase rozjede naplno," dodala.



PPF v pondělí uvedla, že řízením veškerých aktivit ve skupině byl pověřen Ladislav Bartoníček, jeden z akcionářů. Podle Jiráskové už teď řídí skupinu na denní bázi, přibere si tak k operativě strategičtější agendu. "Není to samozřejmě otázka několika dní, nějakou dobu to zabere, ale Ladislav je první a logická volba," uvedla. Bartoníček se doteď nejvíce věnoval telekomunikacím, médiím a částečně biotechnologickému Sotiu.



Strategickým představitelem skupiny zůstane i nadále spolumajitel Home Creditu Jiří Šmejc. Ten podle ní nikdy neodešel, jen se stáhl z exekutivní role ředitele Home Creditu. "Navíc je tady Jean-Pascal Duvieusart jako spolumajitel PPF. Táhneme za jeden provaz, takže Ladislav Bartoníček nebude na rozhodnutí sám," podotkla finanční ředitelka PPF.



Jirásková pracuje pro firmy, v nichž má Petr Kellner významný podíl, od roku 2000. Na přelomu tisíciletí nastoupila do České pojišťovny, osm let řídila společnost PPF Asset Management, odpovídala také za výkonnost investic 27 firem patřících pod PPF Holding. Její manžel Petr Jirásko je generálním ředitelem PPF Banky.