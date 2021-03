Rozbřesk: Dlouhé americké úrokové sazby zase rychle rostou, radujme se…

Výnosy delších amerických dluhopisů už zase táhnou na sever. Dnes po ránu výnos desetiletého vládního dluhopisu, který je nejsledovanější tržní úrokovou sazbou světa, vystoupal k hranici 1,75%, což jsou nedávno dosažená roční maxima. Trh dluhopisů je totiž zjevně nervózní z amerických makroekonomických čísel, která by měla v nadcházejících dnech dorazit z trhu práce.



Počínaje zítřkem až po Velký pátek bude na pořadu zveřejnění velmi zajímavých a důležitých statistik za měsíc březen. Tato čísla přitom mohou poukázat na to, že díky pokročilému procesu očkování (30 % populace je již kompletně naočkováno), a díky masivním fiskálním stimulům se trh práce dostal na dráhu trvalého oživení. Přírůstek nových pracovních míst v USA tudíž v březnu zřejmě vysoko překročil hranici půl milionu, přičemž není vyloučeno, že míra nezaměstnanosti již poklesla zpět pod hranici 6,0 %. Taková data, stejně jako například velmi vysoké indexy podnikatelských nálad ISM (okořeněné o extrémně vysoké sub-indexy placených cen), mohou tlačit delší výnosy amerických dluhopisů dále vzhůru.

Připravme se na to, že růst delších amerických úrokových sazeb může řadě trhů a ekonomik způsobovat potíže. Například potáhne vzhůru i úrokové sazby zemí, které na tom nejsou v boji s pandemií tak dobře, či dostane pod ještě větší tlak některé zranitelnější měny (viz PLN či TRY). Na druhou stranu jde však o vesměs pozitivní fenomén, kdy trhy dávají signál, že situace se v největší ekonomice světa fundamentálně zlepšuje.





*** TRHY ***



Koruna



Koruna v průběhu včerejšího obchodování oscilovala v úzkém pásmu okolo úrovně 26,10 EUR/CZK. Zajímavé zprávy ji však čekají až ve čtvrtek, kdy bude zveřejněn březnový PMI a odpoledne pak i výsledek státního rozpočtu za první tři měsíce roku. Další várka dat z ekonomiky přijde na řadu už příští týden, nicméně půjde teprve o únorová čísla. V každém případě alespoň napoví, jak se dařilo české ekonomice v dalším měsíci lockdownu a jak to vypadá s novými zakázkami v průmyslu.



Zahraniční forex

Polský zlotý zatím marně hledá dno. Jestliže rostoucí americké úrokové sazby zlotému nepomáhají, tak polská měna evidentně dále ztrácí i na ostatní v regionu. Měnový pár EUR/PLN již včera dokonce atakoval hranici 4,67. Zlotý samozřejmě trápí domácí pandemická čísla, která jsou již daleko horší než v ČR a v průběhu týdne se mohou ještě dále zhoršovat. Po Velikonocích přitom zasedá NBP a trh se po právu obává agresivní akce v podobě snížení úroků do záporu. Situaci zlotého by hodně pomohlo, kdyby dnes či zítra někdo z polských centrálních bankéřů indikoval, že se změna sazeb nechystá.